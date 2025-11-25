¿Dónde conseguir pavo gratis para Thanksgiving? Descubre el mapa de supermercados que lo ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

Ante el repunte inflacionario que golpea los bolsillos estadounidenses, diversas cadenas minoristas han activado campañas promocionales para ofrecer pavo gratis y aliviar los gastos de la próxima cena de Acción de Gracias.

Esta estrategia busca fidelizar a los clientes en una temporada marcada por los altos costos, ofreciendo la posibilidad de obtener el plato principal del banquete sin costo adicional mediante el cumplimiento de ciertas metas de consumo.

A través de programas de fidelización específicos y umbrales mínimos de compra, los comercios pretenden apoyar a las familias para que mantengan sus tradiciones sin sacrificar su presupuesto en esta fecha tan importante según informa The Sun US.

Múltiples establecimientos han detallado las condiciones para acceder a estos beneficios, las cuales varían según la región y el gasto acumulado por el cliente.

Cadenas como ShopRite y Foodtown otorgan un artículo festivo gratuito, ya sea pavo, jamón o lasaña, a quienes acumulen $400 en compras antes de finales de noviembre, mientras que Acme Markets fija el requisito en $300 utilizando su tarjeta de membresía.

En el caso de Giant en Pensilvania y Weis Markets, los usuarios deben canjear 400 puntos de recompensa acumulados para recibir su pavo o alternativas veganas.

Por otro lado, tiendas como H-E-B en Texas y Hy-Vee apuestan por regalar el pavo específicamente tras la compra de un jamón seleccionado. WinCo Foods se posiciona como una de las opciones más accesibles al requerir una transacción única de $125 para liberar el producto.

Estas iniciativas comerciales cobran mayor relevancia en un entorno donde el Índice de Precios al Consumidor refleja un aumento del 3 % en los alimentos respecto al año anterior, complicando el panorama económico familiar.

Aunado a esto, cifras recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirman que los precios mayoristas del pavo se dispararon un 40 % en los últimos doce meses, impulsados en gran medida por los brotes de gripe aviar que afectaron la producción avícola.

En consecuencia, aprovechar estas promociones representa una oportunidad importante para que los consumidores mitiguen el impacto de la actual crisis de asequibilidad que atraviesa la economía nacional.

