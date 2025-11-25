Amazon busca competir con Waymo: descubre cómo acceder a los servicios de taxis autónomos en California

Suscríbete a nuestros canales

Amazon, a través de su subsidiaria de vehículos autónomos Zoox, ha comenzado a ofrecer viajes gratuitos al público en sus robotaxis sin conductor en áreas seleccionadas de San Francisco, California.

Este es un gran paso en su competencia directa con Waymo de Alphabet, explica The Associated Press.

Esta expansión sigue al lanzamiento de un servicio similar en Las Vegas, lo que intensifica la lucha por dominar el mercado del transporte autónomo.

El programa "Zoox Explores" te permite acceder a una experiencia de viaje sin volante

Este servicio está disponible para quienes se inscriben en el programa. Si estás interesado, solo necesitas descargar la aplicación de Zoox y registrarte en una lista de espera.

La compañía selecciona a los participantes basándose en su ubicación y la disponibilidad de la flota, con la intención de eliminar la lista de espera por completo en 2026, reseña CNBC.

Por el momento, los viajes están limitados a ciertas áreas de San Francisco, como SoMa (South of Market), Mission y Design District, aunque Zoox tiene planes de expandirse gradualmente por toda la ciudad.

Los vehículos, que se destacan por su diseño de góndola bidireccional sin volante ni pedales, cuentan con asientos para cuatro pasajeros que se sientan uno frente al otro.

La estrategia de Amazon busca competir contra Waymo

Amazon está aprovechando esta fase inicial de viajes gratuitos para recoger comentarios valiosos del público, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje antes de expandir el servicio y buscar la aprobación regulatoria para empezar a cobrar tarifas.

La compra de Zoox por parte de Amazon en 2020, por alrededor de $1.300 millones, ha impulsado su ambición en este sector, indica Mashable.

El principal competidor en la ciudad es Waymo, que ya tiene permisos para cobrar por sus viajes en San Francisco desde agosto de 2023, lo que le da una ventaja temprana en esta carrera.

La llegada de los robotaxis de Zoox, que funcionan sin conductor, intensifica la competencia en uno de los ecosistemas de movilidad más avanzados del mundo, prometiendo cambiar la manera en que las personas se desplazan por la icónica ciudad de la Bahía.

