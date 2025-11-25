Beca Opportunity Funds México: requisitos académicos para estudiar en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Beca Opportunity Funds México es un programa altamente competitivo ofrecido por EducationUSA (una red del Departamento de Estado de EEUU).

Este beneficio busca apoyar a estudiantes mexicanos con excelente rendimiento académico y necesidad financiera comprobada para cubrir los costos iniciales del proceso de admisión a universidades en EEUU.

Beca Opportunity Funds

Esta beca no cubre la matrícula, el alojamiento o los gastos de estudio en la universidad; su objetivo principal es hacer que el proceso de postulación (exámenes, tarifas, visas) sea accesible para candidatos de bajos recursos.

Requisitos esenciales para aplicar a Opportunity Funds México

1. Excelencia académica

Se requiere un promedio acumulado de 9/10 (en una escala de 10 puntos) o 90/100 (en una escala de 100 puntos).

Nivel académico Promedio a presentar Licenciatura El promedio debe reflejar los años más recientes de estudio (semestres de preparatoria y el último año de secundaria). Posgrado El promedio debe corresponder al grado académico más recientemente completado.

2. Dominio avanzado del inglés

Los candidatos deben tener un nivel de inglés que les permita interactuar y trabajar fluidamente en el proceso:

Equivalente a 90 puntos en el TOEFL iBT (Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia).

No es obligatorio presentar un examen oficial en la fase inicial de la solicitud, pero sí se recomienda si se ha tomado uno en los últimos dos años.

Los solicitantes deben contar con un nivel avanzado al momento de aplicar. Este programa no ofrece cursos ni apoyo de aprendizaje del idioma.

3. Liderazgo y compromiso social

Se buscan candidatos que hayan tomado acciones significativas para contribuir al bienestar de su comunidad y que demuestren un fuerte sentido de responsabilidad.

4. Requisitos de nacionalidad y compromiso

Tener nacionalidad mexicana.

México debe ser el lugar de residencia actual.

Los ciudadanos con doble nacionalidad (EEUU/México) y los residentes permanentes en EEUU no son elegibles.

Además, los solicitantes deben poder comprometerse a dedicar 15 a 20 horas por semana para completar el programa Opportunity Funds con éxito.

Documentación adicional según el tipo de solicitante

Solicitantes de licenciatura

Presentar evidencia de participación en actividades como servicio comunitario, liderazgo, deportes o iniciativas artísticas.

Los estudiantes deben estar actualmente inscritos en el segundo año (4º semestre) de preparatoria para ser elegibles.

Los estudiantes que ya hayan egresado de la preparatoria y comenzado estudios en una universidad mexicana no son elegibles para este programa.

Solicitantes de posgrado

Presentar evidencia de su trayectoria académica y profesional (ejemplos: experiencia en investigación o docencia, participación en congresos, publicaciones, ponencias o voluntariado).

