Venganza presidencial: Trump se ofende por una nota sobre su apariencia y arremete contra periodista

Suscríbete a nuestros canales

Trump volvió a atacar públicamente a una periodista, esta vez burlándose de su apariencia física, lo que profundiza su conflicto con la prensa y reaviva las críticas por un patrón de insultos personales dirigidos a reporteras. El New York Times y otros medios defendieron el trabajo de sus periodistas y denunciaron estos ataques como intentos de intimidación que no afectan la cobertura crítica de la Casa Blanca.

Nuevo ataque a Katie Rogers

En una publicación en Truth Social, Trump calificó a Katie Rogers, reportera de la Casa Blanca para el New York Times, como “ fea, tanto por dentro como por fuera" después de que ella coescribiera un artículo sobre signos de envejecimiento del presidente durante su mandato. Además la tachó de "reportera de tercera categoría" y volvió a llamar al periódico "enemigo del pueblo", poniendo en duda la veracidad de la nota sin aportar pruebas.

​

La dirección del New York Times respondió públicamente a Rogers, afirmando que el reportaje se basa en información de primera mano y que los ataques personales no cambiarán su cobertura del gobierno. Organizaciones y colegas señalaron que este episodio se suma a una larga lista de descalificaciones personales de Trump contra periodistas que lo cuestionan.​

Antecedentes recientes con otras reporteras

El comentario contra Rogers llegó menos de dos semanas después de que, a bordo del Air Force One, Trump interrumpiera a la corresponsal de Bloomberg Catherine Lucey diciéndole “ Quiet, piggy" cuando ella le preguntó por la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Días antes también había llamado "pésima reportera" a Mary Bruce, de ABC News, y la calificó de "persona terrible" en una rueda de prensa en la Oficina Oval, tras una pregunta sobre el mismo caso de Epstein.​​

La secretaria de prensa Karoline Leavitt y la portavoz Abigail Jackson defendieron al presidente asegurando que es “franco y honesto” y que su dureza responde a la “baja confianza” en los medios, no al género de los periodistas.

Desde Bloomberg, en cambio, se subrayó que sus reporteros de la Casa Blanca prestan “un servicio público vital” al hacer preguntas difíciles sin favoritismos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube