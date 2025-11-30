Pagos SNAP de diciembre: el calendario oficial con las fechas exactas para cada estado de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la irregularidad vivida recientemente debido al cierre de gobierno en Estados Unidos (EEUU) muchos tienen sus ojos puestos en el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Se ha dado a conocer que, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), ha confirmado que los beneficios del mes de diciembre se distribuirán según el calendario habitual.

Es decir, no seguirán afectando los retrasos que afectaron a cerca del 30% de los beneficiarios en el mes en curso (noviembre).

Siendo principal programa del país, SNAP, proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica USDA.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

¿Cuánto van a recibir los beneficiarios?

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos, debido al ajuste COLA, en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

9 personas: $2,007

10 personas: $2,225

Por cada persona adicional: +$218

Fechas de pagos SNAP 2025 en diciembre: por estado

Tenga en cuenta que dependiendo del estado se manejan fechas de pago diferentes, algunas entidades cuentan con periodos de envío de unos pocos días y otros los distribuyen a lo largo de cada mes:

Alabama: 4-23 de diciembre

Alaska: 1 de diciembre

Arizona: 1-13 de diciembre

Arkansas: 4-13 de diciembre

California: 1-10 de diciembre

Colorado: 1-10 de diciembre

Connecticut: 1-3 de diciembre

Delaware: 2-23 de diciembre

Distrito de Columbia: 1-10 de diciembre

Florida: 1-28 de diciembre

Georgia: 5-23 de diciembre

Guam: 1-10 de diciembre

Hawái: 3-5 de diciembre

Idaho: 1-10 de diciembre

Illinois: 1-20 de diciembre

Indiana: 5-23 de diciembre

Iowa: 1-10 de diciembre

Kansas: 1-10 de diciembre

Kentucky: 1-19 de diciembre

Luisiana: 1-23 de diciembre

Maine: 10-14 de diciembre

Maryland: 4-23 de diciembre

Massachusetts: 1-14 de diciembre

Míchigan: 3-21 de diciembre

Minnesota: 4-13 de diciembre

Misisipi: 4-21 de diciembre

Misuri: 1-22 de diciembre

Montana: 2-6 de diciembre

Nebraska: 1-5 de diciembre

Nevada: 1-10 de diciembre

Nuevo Hampshire: 5 de diciembre

Nueva Jersey: 1-5 de diciembre

Nuevo México: 1-20 de diciembre

Nueva York: 1-9 de diciembre

Carolina del Norte: 3-21 de diciembre

Dakota del Norte: 1 de diciembre

Ohio: 2-20 de diciembre

Oklahoma: 1-10 de diciembre

Oregón: 1-9 de diciembre

Pensilvania: 3-14 de diciembre

Puerto Rico: 4-22 de diciembre

Rhode Island: 1 de diciembre

Carolina del Sur: 1-19 de diciembre

Dakota del Sur: 10 de diciembre

Tennessee: 1-20 de diciembre

Texas: 1-28 de diciembre

Utah: 5, 11 y 15 de diciembre

Islas Vírgenes: 1 de diciembre

Vermont: 1 de diciembre

Virginia: 1-7 de diciembre

Washington: 1-20 de diciembre

Virginia Occidental: 1-9 de diciembre

Wisconsin: 1-15 de diciembre

Wyoming: 1-4 de diciembre

Por último, es importante recordarles a los beneficiarios que han entrado en juego nuevos requisitos SNAP:

Desde ahora, la mayoría de los adultos de entre 18 y 64 años que no viven con un niño menor de 14 años ahora deben completar un mínimo de 80 horas de actividad calificada cada mes.

Estas, pueden estar distribuidas entre: trabajo remunerado o no remunerado, voluntariado, servicio comunitario, participación en programas de Empleo y Capacitación SNAP.

