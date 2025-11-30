Pagos SNAP de diciembre: el calendario oficial con las fechas exactas para cada estado de EEUU

Luego de la irregularidad vivida recientemente debido al cierre de gobierno en Estados Unidos (EEUU) muchos tienen sus ojos puestos en el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Se ha dado a conocer que, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), ha confirmado que los beneficios del mes de diciembre se distribuirán según el calendario habitual.
Es decir, no seguirán afectando los retrasos que afectaron a cerca del 30% de los beneficiarios en el mes en curso (noviembre).
Siendo principal programa del país, SNAP, proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.
Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica USDA.
El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.
¿Cuánto van a recibir los beneficiarios?
La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.
Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos, debido al ajuste COLA, en la mayoría de los estados:
- 1 persona: $298
- 2 personas: $546
- 3 personas: $785
- 4 personas: $994
- 5 personas: $1,183
- 6 personas: $1,421
- 7 personas: $1,571
- 8 personas: $1,789
- 9 personas: $2,007
- 10 personas: $2,225
- Por cada persona adicional: +$218
Fechas de pagos SNAP 2025 en diciembre: por estado
Tenga en cuenta que dependiendo del estado se manejan fechas de pago diferentes, algunas entidades cuentan con periodos de envío de unos pocos días y otros los distribuyen a lo largo de cada mes:
- Alabama: 4-23 de diciembre
- Alaska: 1 de diciembre
- Arizona: 1-13 de diciembre
- Arkansas: 4-13 de diciembre
- California: 1-10 de diciembre
- Colorado: 1-10 de diciembre
- Connecticut: 1-3 de diciembre
- Delaware: 2-23 de diciembre
- Distrito de Columbia: 1-10 de diciembre
- Florida: 1-28 de diciembre
- Georgia: 5-23 de diciembre
- Guam: 1-10 de diciembre
- Hawái: 3-5 de diciembre
- Idaho: 1-10 de diciembre
- Illinois: 1-20 de diciembre
- Indiana: 5-23 de diciembre
- Iowa: 1-10 de diciembre
- Kansas: 1-10 de diciembre
- Kentucky: 1-19 de diciembre
- Luisiana: 1-23 de diciembre
- Maine: 10-14 de diciembre
- Maryland: 4-23 de diciembre
- Massachusetts: 1-14 de diciembre
- Míchigan: 3-21 de diciembre
- Minnesota: 4-13 de diciembre
- Misisipi: 4-21 de diciembre
- Misuri: 1-22 de diciembre
- Montana: 2-6 de diciembre
- Nebraska: 1-5 de diciembre
- Nevada: 1-10 de diciembre
- Nuevo Hampshire: 5 de diciembre
- Nueva Jersey: 1-5 de diciembre
- Nuevo México: 1-20 de diciembre
- Nueva York: 1-9 de diciembre
- Carolina del Norte: 3-21 de diciembre
- Dakota del Norte: 1 de diciembre
- Ohio: 2-20 de diciembre
- Oklahoma: 1-10 de diciembre
- Oregón: 1-9 de diciembre
- Pensilvania: 3-14 de diciembre
- Puerto Rico: 4-22 de diciembre
- Rhode Island: 1 de diciembre
- Carolina del Sur: 1-19 de diciembre
- Dakota del Sur: 10 de diciembre
- Tennessee: 1-20 de diciembre
- Texas: 1-28 de diciembre
- Utah: 5, 11 y 15 de diciembre
- Islas Vírgenes: 1 de diciembre
- Vermont: 1 de diciembre
- Virginia: 1-7 de diciembre
- Washington: 1-20 de diciembre
- Virginia Occidental: 1-9 de diciembre
- Wisconsin: 1-15 de diciembre
- Wyoming: 1-4 de diciembre
Por último, es importante recordarles a los beneficiarios que han entrado en juego nuevos requisitos SNAP:
- Desde ahora, la mayoría de los adultos de entre 18 y 64 años que no viven con un niño menor de 14 años ahora deben completar un mínimo de 80 horas de actividad calificada cada mes.
Estas, pueden estar distribuidas entre: trabajo remunerado o no remunerado, voluntariado, servicio comunitario, participación en programas de Empleo y Capacitación SNAP.
