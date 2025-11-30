Fiesta de cumpleaños infantil en California termina en violento tiroteo: pistolero continúa en fuga

Suscríbete a nuestros canales

Una cumpleaños infantil en un restaurante de Stockton, en el norte de California (EEUU), se transformó la madrugada del domingo en un escenario de terror.

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín, informó que un pistolero irrumpió en el festejo, causando la muerte de múltiples personas que asistieron a la celebración.

Entre los heridos, se incluyeron varios menores de edad que también se encontraban en el evento.

¿Qué se sabe sobre el ataque y las víctimas?

Las autoridades locales señalaron que el ataque no parece ser un acto de violencia al azar, sino que todo indica que fue un tiroteo "selectivo" dirigido específicamente contra la familia que celebraba en el lugar.

Hasta ahora, se reportaron cuatro personas fallecidas y 10 heridos, entre ellos, niños que asistieron al cumpleaños.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, visiblemente afectada, expresó su dolor por la tragedia. "Las familias deberían estar juntas, en lugar de en el hospital junto a sus seres queridos, rezando para que sobrevivan", declaró, calificando de inaceptable el tiroteo.

Por su parte, el vicealcalde Jason Lee se mostró "devastado y furioso", sentenciando que "una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas".

Búsqueda activa del tirador

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín inició una vasta operación de búsqueda para detener al responsable.

El Fiscal de Distrito, Jon Freitas, se unió a la alcaldesa en la urgencia de solicitar la colaboración ciudadana. Testigos del suceso han descrito al posible autor como un individuo que actuó solo, de 1,68 metros de altura y que vestía pantalones negros.

Las autoridades solicitan a cualquiera que posea información o grabaciones del suceso que las haga llegar de inmediato.

¿Cuál es el estado de las víctimas?

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde del sábado, hora local. Entre los afectados hay tanto niños como adultos.

Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, aunque por el momento no informaron más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la gravedad del estado de los lesionados.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, está prestando apoyo y coordinando las investigaciones junto a otras agencias locales y federales.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube