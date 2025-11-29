¡Caos Invernal en la autopista I-70! Choque masivo en Indiana deja al menos 45 autos afectados

Suscríbete a nuestros canales

Fenómeno climático genera condiciones resbaladizas en carreteras durante este sábado. Las autoridades atienden múltiples colisiones por acumulación de nieve y baja visibilidad. El tránsito se complica en rutas principales del Medio Oeste.

Los vientos fuertes agravan el impacto de las nevadas en vías rápidas. La policía estatal gestiona cierres para operaciones de rescate y limpieza. Los conductores se enfrentan a demoras extensas por el mal tiempo.

La información fue sacada del portal web de Telemundo Chicago. El choque ocurrió este sábado cerca de Tabortown St y US 40, en IN 641 próximo a Terre Haute, condado de Vigo, Indiana. Involucró al menos 45 autos y camiones comerciales desde las 1:14 pm, con todos los carriles de la I-70 en dirección oeste cerrados.

​

Detalles del incidente

Inicialmente se reportaron 20-30 vehículos, cifra actualizada a 45 según la policía estatal. No hay tumbas heridas hasta el momento. Limpieza tomará unas seis horas para reabrir la vía, recomendando rutas alternativas.

Aviso de tormenta invernal hasta el domingo a las 10 horas en condado de Vigo, con 2,5-10 cm de nieve y ráfagas hasta 56 km/h. Cientos de vuelos cancelados en O'Hare y Midway. Las autoridades piden posponer viajes no urgentes, reducir la velocidad y extremar precauciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube