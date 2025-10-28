Pánico a bordo en EEUU: hombre apuñala a dos adolescentes con un tenedor en pleno vuelo

Suscríbete a nuestros canales

Un vuelo de Lufthansa que cubría la ruta entre Chicago y Fráncfort, Alemania, fue desviado a Boston (EEUU) este sábado luego de que un pasajero de nacionalidad india protagonizara un violento incidente a bordo, según informaron las autoridades federales.

El hombre, de 28 años, fue arrestado y acusado de asalto con un arma peligrosa después de apuñalar a dos adolescentes con un tenedor, agredir a una pasajera y a un miembro de la tripulación, y simular dispararse a sí mismo.

Detalles del incidente

De acuerdo con la Fiscalía Federal:

Un adolescente de 17 años despertó y encontró al hombre parado sobre él, momento en el que fue apuñalado en la clavícula con un tenedor .

Inmediatamente después, el agresor apuñaló a otro joven, también de 17 años, en la cabeza, causándole una laceración.

El individuo también abofeteó a una pasajera y a un miembro de la tripulación de cabina, e hizo gestos simulando dispararse.

El vuelo fue desviado de su ruta original a Fráncfort para aterrizar en Boston, donde el hombre fue puesto bajo custodia.

Actualización del caso

El hombre, identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años y nacionalidad india, ha sido acusado de un cargo de asalto con un arma peligrosa con intención de causar daño corporal grave mientras viajaba en una aeronave bajo la jurisdicción especial de los Estados Unidos.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts emitió un comunicado confirmando que:

Usiripalli fue arrestado el 25 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

El cargo formal prevé una sentencia de hasta 10 años de prisión , hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250.000 si es declarado culpable.

Se confirmó que Usiripalli había ingresado previamente a EEUU con una visa de estudiante para un programa de maestría en estudios bíblicos, pero no tiene estatus migratorio legal en el país actualmente.

El acusado está bajo custodia y se espera que comparezca ante un tribunal federal en Boston en una fecha posterior.

