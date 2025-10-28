La mató por terminar su relación: detalles sobre la captura del asesino de Carmen Guadalupe Clara

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía del estado Falcón aprehendieron a Rafael de Jesús Colina García, acusado por el asesinato de su expareja, Carmen Guadalupe Clara.

El violento crimen se registró el pasado 3 de octubre, en una vivienda del sector El Perú de Tocópero. Tras cometer el homicidio, el hombre huyó de la escena y evadió a la justicia durante 24 días, hasta que, finalmente, fue capturado por la justicia cerca de las 5:10 de la tarde de este lunes.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, Colina estaba escondido en una vivienda de San José de la Costa, municipio Píritu, hasta donde llegó una comisión del Centro de Coordinación Policial 4 de Polifalcón.

El secretario de Seguridad Ciudadana y director general de Polifalcón, Miguel Morales Miranda, confirmó la captura.

Su pareja lo abandonó por sus conductas violentas

Colina García, de 41 años de edad, enfrenta cargos por el asesinato de su expareja, a quien le propinó de seis puñaladas. Se pudo conocer que la mujer, de 30 años, había decidido terminar con la relación, debido a las conductas violentas del hombre.

Al parecer, Carmen, cansada de los maltratos de Rafael Jesús, rechazó la reconciliación que el hombre le pedía, lo cual causó la furia de este.

De acuerdo con los reportes, este crimen es el primer incidente en Tocópero, en más de cuatro años.

El día de su aprehensión, Rafael Jesús Colina García estaba en el patio de la casa de su hermano, sin esperar que los funcionarios de Polifalcón llegaran en ese preciso momento para arrestarlo.

Su hermano, dueño de la casa ubicada en San José del municipio Píritu, permitió el acceso de la comisión hasta el patio. El sospechoso no se opuso a su arresto.

Las condiciones de su arresto indicarían que, luego de permanecer oculto entre matorrales, el acusado encontró refugio en casa de su hermano.

Se refugió en la casa de su hermano

El Centro de Coordinación Policial 4 había recibido información por parte de una persona anónima, quien aseguró de que el presunto criminal estaba en esa casa.

Se conoció vecinos del sector lo reconocieron, debido a una fotografía del sospechoso, la cual circulaba en las redes desde hacía tres semanas.

Sobre Colina García pesaba una orden de aprehensión librada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas, a cargo de la abogada Edgaryt Zárraga.

Como evidencia del crimen, la policía colectó un cuchillo, el cual está bajo investigación para determinar si se trata del arma incriminada o alguna secundaria.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público a cargo de la doctora Yuliana Reyes.

