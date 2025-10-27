Mosca con los "san de motos": así estafaron a múltiples victimas en Táchira y Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha desmantelado varias estructuras delictivas dedicadas a la estafa con motos.

En sus redes sociales, el organismo de seguridad informó sobre la captura de dos personas en los estados Táchira y Carabobo, implicadas en fraudes a través de supuestos sistemas de ahorro y entrega programada de motocicletas, mejor conocidos como "san de motos".

Capturada mujer en Táchira por múltiples estafas con motos

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ureña del Cicpc aprehendieron a Vanessa Andreina Urbina (30) en el sector Andrés Eloy Blanco, Calle 12, del municipio Pedro María Ureña.

La detención se produjo luego de una serie de denuncias que revelaron el modus operandi de la mujer, quien organizaba presuntos sistemas de ahorro o "san de motos".

Urbina recibía pagos mensuales de múltiples víctimas con la promesa de la entrega programada de vehículos tipo motocicleta. Sin embargo, al momento de la adjudicación, la detenida incumplía lo acordado, apropiándose del dinero y causando un perjuicio económico significativo a los afectados.

Durante el procedimiento, se colectaron como evidencias un documento de identificación, ocho tarjetas de pago que evidencian los abonos realizados por las víctimas y un equipo de telefonía móvil. Urbina fue puesta de inmediato a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Otra estafa con san de motos en Carabobo

Simultáneamente, en el estado Carabobo, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Mariara lograron la aprehensión de Luis Fernando Suárez (37), en el sector 19 de Abril, calle El Estadium, parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra.

Suárez utilizaba la fachada de una supuesta empresa para ofertar la adquisición de motocicletas a través de la misma modalidad de "san de ahorro", exigiendo a las víctimas la entrega semanal de 65 divisas americanas.

Una vez que los afectados cumplían con los pagos, el detenido se negaba a entregar los vehículos prometidos o a devolver el dinero invertido, obteniendo un beneficio económico ilícito.

Hasta la fecha, se han registrado al menos siete víctimas afectadas por este esquema. Como evidencias se colectaron una porta chequera, un sello y dos teléfonos móviles.

Suárez fue puesto a la orden de la Fiscalía 34º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, para su debido proceso penal por estafa.

