Venezolano tras las rejas por dos episodios violentos contra su pareja: comunidad intervino para salvar a la mujer

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 47 años de edad, enfrenta cargos por una violenta agresión cometida contra su pareja sentimental, a quien quiso arrollar con su vehículo.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Chile, las autoridades formalizaron al acusado por los delitos de femicidio frustrado y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes del hecho, el venezolano protagonizó dos episodios violentos ocurridos este mismo mes en Valdivia, región de Los Ríos.

Venezolano implicado en dos episodios violentos

Según la investigación, el imputado resultó detenido el pasado sábado, 25 de octubre, luego de que se le acusada por golpear a su compañera sentimental, una mujer de 45 años de edad, también venezolana.

Se pudo conocer que el sujeto, en medio de un arranque de ira habrían intentado atropellarla en dos ocasiones, mientras ella intentaba huir de él, para refugiarse en su domicilio.

Afortunadamente, la víctima logró evitar los ataques de su agresor, para ello, fue necesaria la intervención de terceras personas, quienes acudieron en su ayuda.

Además, la Fiscalía formalizó al hombre por otro hecho de violencia intrafamiliar, ocurrido el 5 de octubre, en el domicilio de la pareja. Ese día, según los reportes de las autoridades, el venezolano agredió a la víctima a golpes y le provocó lesiones leves en el rostro.

Rechazan medida de prisión preventiva

Durante la audiencia de presentación, el fiscal Raúl Suárez solicitó la medida prisión preventiva contra el presunto agresor. El funcionario argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la mujer, víctima de su conducta violenta, y para la sociedad.

No obstante, el tribunal de garantía rechazó la medida cautelar, por lo que la Fiscalía interpuso una apelación.

Por ahora, el acusado permanece detenido en el Centro Penitenciario de Valdivia a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones. Se dio un plazo de investigación de 90 días.

Violencia doméstica en Chile

De acuerdo con el dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, publicado en agosto de este año, para 2024 se reportaron más de 132 mil casos policiales por violencia intrafamiliar, y al menos 58 agresiones sexuales diarias.

Sobre este último punto, la mayoría de las víctimas fueron mujeres (86.3%); mientras que 95% de los agresores eran hombres.

La organización aseguró que 8.3% de las denuncias por delitos sexuales resultó en una condena.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube