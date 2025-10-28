Así engañaron y asesinaron a Wuilandes Suniaga: Cicpc esclarece crimen atroz tras un servicio de delivery

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el homicidio de Wuilandes José Suniaga Figuera (30).

El crimen ocurrió el pasado 11 de octubre y, según reveló el director del Cicpc, Douglas Rico, aprehendieron al víctimario.

Así engañaron y asesinaron a Wuilandes Suniaga

Rico detalló que la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, tras un minucioso trabajo de investigación de campo y experticias técnico-científicas, aprehendió a Julio Mauricio Camero Romero (23), apodado Sanky Pamky.

El arresto se efectuó en el sector Barrio Marino, calle Ayacucho, estado Anzoátegui.

De acuerdo con lo que explicó Rico, el caso se inició como persona desaparecida, luego que la víctima fuera vista por última vez el pasado 11 de octubre en el sector Chorrerón, parroquia Chorrerón, municipio Guanta, donde laboraba en un local de comida rápida.

Sin embargo, las pesquisas arrojaron que la víctima recibió una llamada de parte de Camero y tres delincuentes que se encuentran en fuga, quienes le solicitaron un servicio de delivery.



Debido a que la víctima y los victimarios se conocían, al pasar las horas se dirigieron a una zona montañosa del sector Los Bajos de San José, donde consumieron sustancias ilícitas.

Posteriormente, sostuvieron una discusión y estos le propinan un disparo que le causó la muerte, para luego despojarlo de sus pertenencias.

Asimismo, continúan tras la búsqueda de los otros tres criminales.

