Choque fatal entre gandola y autobús de pasajeros deja múltiples víctimas: identifican a los fallecidos

Un fatal accidente dejó un lamentable saldo de víctimas, luego de que un autobús de pasajeros fuera impactado por un camión de carga pesada.

El hecho ocurrió este miércoles, 26 de noviembre, en la avenida Florencio Jiménez, de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, al menos 18 personas resultaron heridas, mientras que otras tres fallecieron tras el fuerte choque. Uno de los pasajeros que perdieron la vida sería originario de Churuguara, estado Falcón.

Identifican a las víctimas del fatal accidente

El lamentable accidente múltiple ocurrió la altura de la entrada de El Tostao. Las autoridades locales confirmaron la identidad de las víctimas mortales, entre las cuales figura el joven estudiante de bachillerato Moisés Sánchez.

Otro de los infortunados es un trabajador de PDVSA, un ciudadano identificado como Naudy de Jesús Goyo Primera, de 40 años de edad, quien era oriundo de Quebrada Arriba, en el Municipio Torres, Goyo residía en el sector La Caldera de Barquisimeto.

El tercer fallecido respondía al nombre de Klever Antonio Naveda, de 34 años de edad, oriundo de Churuguara, municipio Federación del estado Falcón, quien tenía su residencia en el Barrio Bolívar, en el oeste de Barquisimeto. Había regresado recientemente desde Chile.

El violento impacto entre una gandola y un autobús de pasajeros se registró en el semáforo de la entrada a El Tostao.

Captan el momento del impacto

En las imágenes se puede observar el momento cuando el autobús dio un giro en la vía y, repentinamente, fue impactado en un costado por el vehículo de carga, el cual se movilizaba a alta velocidad.

El golpe causó el volcamiento de la unidad de transporte, la cual quedó fuertemente afectada. Varios de los pasajeros, desesperados, comenzaron a salir por las ventanas y el parabrisas del autobús.

El incidente ocasionó el caos en la vía, donde varias personas se aproximaron para tratar de socorrer a los pasajeros. Los cuerpos de seguridad y emergencias se movilizaron para atender la situación.

