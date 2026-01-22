¡Atención Familias! El clima ártico paraliza las escuelas públicas de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El noreste de Illinois enfrenta una de las jornadas más gélidas de la temporada invernal con pronósticos alarmantes. El Servicio Nacional de Meteorología activó un aviso de frío extremo que iniciará a las 3:00 a.m. de este viernes. Las autoridades locales advierten que la exposición al aire libre resultará sumamente peligrosa para la población estudiantil y docente.

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) confirmaron el cierre total de sus instalaciones para este viernes 23 de enero. La medida responde a una colaboración directa con la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones ante el tiempo severo en Chicago. No habrá lecciones virtuales ni actividades deportivas, pues el objetivo principal es evitar cualquier traslado de personal y alumnos.

¿Por qué el tiempo severo en Chicago obliga al cierre total?

El comunicado oficial de CPS resalta que las sensaciones térmicas alcanzarán niveles críticos de hasta -35 grados Fahrenheit. La oficina de comunicaciones del distrito explicó que el frío extremo provoca congelación en la piel expuesta en solo diez minutos. Ante este escenario, la administración decidió clausurar los edificios y suspender todos los programas extracurriculares hasta la próxima semana.

Decenas de otros distritos en Illinois tomaron medidas similares para proteger a sus comunidades escolares durante la jornada. El Centro de Cierres de Emergencia contabiliza más de 100 instituciones que no abrirán sus puertas debido a las ráfagas heladas. Mientras algunas escuelas optaron por la enseñanza remota, CPS prefirió la cancelación absoluta para garantizar la seguridad de todos.

¿Cómo afecta el tiempo severo en Chicago al calendario escolar?

El distrito espera que las actividades académicas y las competencias deportivas se reanuden con normalidad el lunes 26 de enero. Los directivos escolares recalcaron que las instalaciones permanecerán cerradas al público en general durante todo el fin de semana. La prioridad del sistema educativo se centra en monitorear la evolución del clima junto a las agencias municipales de rescate.

Las familias de los suburbios y la ciudad disponen de diversas herramientas digitales para verificar el estatus de sus planteles. Muchos distritos utilizan redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos para enviar actualizaciones en tiempo real a los padres. El tiempo severo en Chicago ha forzado a los residentes a extremar precauciones dentro de sus hogares para evitar emergencias médicas.

¿Dónde consultar más información sobre el tiempo en Chicago?

Los ciudadanos pueden acceder a la lista completa de cierres en todo el estado a través del portal del Centro de Cierres de Emergencia. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda evitar los viajes innecesarios mientras el aviso de frío extremo permanezca vigente en la región. Se recomienda revisar constantemente los sitios web oficiales de cada institución para conocer posibles cambios en los horarios del lunes.

Esta ola de frío impacta la rutina de miles de estudiantes que deberán permanecer bajo resguardo hasta que el termómetro suba. La medida busca salvaguardar la integridad física ante condiciones climáticas que califican como históricas. Las autoridades de Chicago mantendrán activos los refugios de calentamiento para aquellas personas que necesiten auxilio durante esta contingencia ambiental.

