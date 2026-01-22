Padrino López confirma cambios en la estructura de mando de la FANB: este es el propósito

Suscríbete a nuestros canales

Por instrucciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se están ejecutando nuevos nombramientos en la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio nacional.

Así lo informó el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, durante el acto de entrega y recepción de las nuevas autoridades de las Academias Militares de Venezuela.

“Estos cambios no tienen otro propósito que darle continuidad a las políticas educativas impulsadas por la institución a través de la Universidad Militar Bolivariana (UMBV), así como asegurar la estabilidad y el ejercicio del mando en todas las unidades operativas de la FANB”, indicó Padrino López.

Destacó que estas designaciones forman parte del proceso de transformación iniciado por el presidente Nicolás Maduro, enmarcado en las Siete Transformaciones (7T) y el Plan Ayacucho 2024-2030.

Según explicó, este plan busca adaptar a la institución militar para "avanzar en medio de las nuevas realidades" que enfrenta el país.

En tal sentido, solicitó al rector de la UMBV, General Pérez La Rosa, fortalecer los procesos de revisión y ajuste necesarios para seguir potenciando el sistema educativo militar bajo los más altos estándares de excelencia y soberanía.