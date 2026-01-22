"Ser aficionado no politiza el deporte": Dana White defiende a Donald Trump ante las críticas

Suscríbete a nuestros canales

La polémica ha tomado fuerza en Estados Unidos tras confirmarse que la UFC llevará sus octágonos a un escenario sin precedentes, generando un intenso debate sobre si el deporte se está utilizando como una herramienta política.

Ante la ola de detractores, Dana White, presidente y CEO de la UFC, ha salido en defensa del mandatario Donald Trump. En declaraciones recientes, White subrayó que el gusto personal de un líder por una disciplina no debería ser motivo de controversia, comparando la situación con administraciones anteriores.

"George Bush era aficionado al béisbol, Obama era aficionado a la NBA y Trump es aficionado a la UFC. No creo que el hecho de que ninguno de ellos fuera aficionado haya politizado demasiado ningún deporte", sentenció White, desmintiendo cualquier intención de mezclar ambos mundos.

Impacto internacional y cambios en el G7

La relevancia del evento, programado para el próximo 14 de junio de 2026, ha trascendido las fronteras deportivas e incluso ha alterado agendas diplomáticas de alto nivel. Francia se vio obligada a retrasar la cumbre del G7 en Evian-les-Bains para no interferir con la agenda del presidente Trump, quien también celebrará su 80 cumpleaños en esas fechas.

Aunque el Palacio del Elíseo había fijado inicialmente el arranque de la cumbre para el día 14, las consultas con los socios del G7 derivaron en un cambio de programación. Finalmente, el encuentro de líderes mundiales se llevará a cabo del 15 al 17 de junio para evitar el solapamiento con la cita de las artes marciales mixtas.

La hoja de ruta de la UFC

Tras meses de especulaciones, la maquinaria de la UFC ya tiene fecha para ponerse en marcha. Dana White confirmó a TMZ Sports que los preparativos formales comenzarán inmediatamente después del UFC 324, donde Paddy Pimblett y Justin Gaethje se disputarán el cinturón interino.

"Este sábado, cuando terminen las peleas, el lunes, martes y miércoles estaremos preparando el evento", aseguró el directivo, añadiendo que la cartelera oficial estará definida para mediados de febrero. Se espera que esta cita no solo sea un hito histórico para el deporte, sino que también atraiga a algunas de las celebridades más influyentes del mundo bajo la mirada de un Donald Trump consolidado como el fanático número uno de la liga.

