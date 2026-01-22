¿Qué hace Iker Casillas en Cumaná? El legendario portero español se vuelve viral

Suscríbete a nuestros canales

El oriente venezolano se ha convertido en el epicentro de la atención mediática tras la inesperada aparición de Iker Casillas en el estado Sucre. El legendario portero español, campeón del mundo en 2010, se volvió tendencia este miércoles 21 de enero tras la difusión de un video en el que se le observa interactuando con las autoridades locales en una alcabala de Cumaná.

El encuentro se produjo de manera fortuita cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solicitaron los documentos de identidad del exfutbolista en un punto de control rutinario. Tras reconocer al ídolo del madridismo, los efectivos le solicitaron una fotografía, a lo cual el madrileño accedió con la sencillez que lo caracteriza antes de continuar su trayecto por la geografía sucrense. Aunque las imágenes se hicieron virales recientemente, diversos usuarios aseguran que el deportista ha estado recorriendo el país desde hace varios días.

Respecto al itinerario de Casillas, fuentes cercanas a la zona y comentarios en plataformas digitales indican que el destino final del astro español es la Península de Paria. Este rincón del caribe venezolano, conocido por su exuberante vegetación y playas vírgenes, es considerado uno de los destinos turísticos más exóticos del país, ideal para quienes buscan una estancia alejada de los focos mediáticos.

Esta no es la primera incursión de Casillas en tierras venezolanas, ya que su vínculo con el país data de hace más de una década. En su etapa como jugador activo, el guardameta visitó el territorio nacional en tres oportunidades, destacando sus labores como embajador deportivo en clínicas de fútbol y su recordada estancia de vacaciones en el Archipiélago de Los Roques durante el año 2009.

Con esta nueva visita, Casillas reafirma su fascinación por los paisajes naturales de Venezuela, eligiendo en esta ocasión la costa oriental para disfrutar de su tiempo libre. El paso del "Santo" por Cumaná no solo ha generado revuelo entre los fanáticos del fútbol, sino que también ha servido para promocionar de forma orgánica el potencial turístico del estado Sucre ante los ojos del mundo.

