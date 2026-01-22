Texas: Piloto de Austin lucha para liberar a su esposa venezolana detenida por el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos libra una batalla legal desesperada para recuperar a su esposa venezolana, quien permanece bajo custodia migratoria desde hace más de un mes.

Chris Busby es un piloto de helicópteros Black Hawk con más de una década de servicio militar. El oficial denunció que las autoridades detuvieron a su novia, Stephanie Kenny-Velasquez, de forma arbitraria.

Detención

Según reseña Univisión, la joven fue aprehendida tras asistir a una cita rutinaria de asilo en Houston el pasado 5 de diciembre apenas 48 horas después de que la pareja formalizara su matrimonio en Austin, Texas.

A pesar del estatus militar de Busby y de que la joven ingresó legalmente al país en 2021 sin antecedentes penales, un juez se declaró sin jurisdicción para otorgar una fianza, dejando el futuro de la joven en un limbo jurídico.

Polémica nacional

La situación de Stephanie refleja el endurecimiento de los controles migratorios en Texas, donde incluso los cónyuges de ciudadanos estadounidenses enfrentan procesos de deportación inminentes si sus solicitudes de asilo presentan complicaciones técnicas.

Es importante destacar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene la potestad de ejecutar órdenes de salida obligatoria, independientemente de los lazos familiares o el historial laboral de los afectados.

Los abogados de la familia intentan negociar una medida humanitaria para evitar el retorno de la joven a Venezuela, un país que el Departamento de Estado mantiene bajo alerta máxima de viaje debido al peligro de detenciones arbitrarias y la crisis social persistente.

