¿Tu farmacia favorita desaparece? La lista de cierres masivos que activa Walgreens para 2026

La cadena de farmacias Walgreens ejecuta una reestructuración sin precedentes que transformará el acceso a servicios de salud en Estados Unidos durante este 2026.

Tras registrar una caída persistente en su rendimiento financiero y enfrentar cambios drásticos en los hábitos de compra de los usuarios, la compañía acelera el desmantelamiento de su red física.

Este plan, que inició formalmente a finales de 2024, contempla la eliminación de hasta 1,200 puntos de venta para el año 2027.

Panorama

Actualmente, la empresa concentra sus esfuerzos en clausurar más de 400 establecimientos adicionales en los próximos meses según información de El Cronista.

Con esta acción, la cadena prioriza el cierre de locales con baja rentabilidad o aquellos situados en zonas con saturación de sucursales.

Impacto

La desaparición de estos locales impacta directamente a miles de pacientes que dependen de la marca para obtener medicamentos recetados y productos de primera necesidad.

Es importante destacar que la estrategia busca optimizar los costos operativos frente a la competencia del comercio electrónico, aunque deja un vacío en comunidades que pierden su centro de salud más cercano.

Recomendaciones

Para evitar inconvenientes legales o interrupciones en tratamientos, las autoridades de salud recomiendan a los usuarios solicitar el traslado inmediato de sus recetas digitales a farmacias operativas y verificar la vigencia de sus seguros médicos en las nuevas ubicaciones.

Mantener el perfil actualizado en las plataformas de salud ayuda a prevenir fraudes y asegura que la transición de expedientes médicos ocurra bajo los protocolos de privacidad vigentes.

