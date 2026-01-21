¿Vale la pena trabajar en construcción en 2026? Salarios actualizados y proyecciones de empleo

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre del primer mes de 2026 en Estados Unidos (EEUU), el sector de la construcción reafirma su posición como uno de los pilares de la economía y un refugio laboral clave para la comunidad inmigrante.

Más allá de las cifras frías, la realidad del mercado muestra un panorama de estabilidad, mientras otras industrias se contraen, la construcción proyecta un crecimiento del 7% hacia la próxima década, superando con creces el promedio nacional.

¿Cuánto llega realmente al bolsillo del trabajador?

A inicios de este año, los datos de portales especializados como ZipRecruiter e Indeed muestran una convergencia en los salarios, aunque con variaciones importantes según la ubicación.

Actualmente, el salario promedio nacional se sitúa en los $52.333 anuales, lo que se traduce en aproximadamente $25.16 por hora.

En estados como Washington o Massachusetts este número puede subir a $30, mientras que en estados del sur puede bajar a $18-$20.

Sin embargo, para quien recién comienza (el ayudante o "laborer"), el rango suele oscilar entre los $36.000 y $48.500 al año.

En la práctica, esto significa un ingreso semanal cercano a los $1.000, una cifra que permite cubrir necesidades básicas en la mayoría de los estados, aunque el costo de vida en ciudades principales sigue siendo el mayor desafío.

Estados con mayores oportunidades: el "Cinturón del Sol" lidera

Si estás buscando moverte de estado para mejorar tus ingresos o asegurar un puesto rápido, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y las tendencias de 2026 señalan cinco destinos clave:

Texas y Florida: continúan liderando gracias a la expansión urbana y la reconstrucción climática.

ofrecen los salarios por hora más altos, aunque con costos de vida elevados. Carolina del Norte: emerge como el nuevo centro de construcción residencial y comercial.

Más que fuerza física: el aprendizaje "on-the-job"

Una de las grandes ventajas de este sector en 2026 es que la barrera de entrada sigue siendo baja en términos académicos.

La mayoría de los trabajadores aprenden directamente en la obra. No obstante, el mercado actual está premiando a quienes obtienen certificaciones básicas de seguridad (como la OSHA 10) o aprenden a manejar herramientas eléctricas y equipos de medición, lo que puede elevar el pago por hora de inmediato.

El factor humano y la jubilación

Se estima que cada año habrá cerca de 150.000 vacantes.

Un dato relevante para el trabajador actual es que gran parte de estos puestos no son nuevos, sino que surgen por el retiro masivo de la generación anterior.

Esto abre una puerta de crecimiento: el "ayudante" de hoy tiene una ruta clara para convertirse en capataz o contratista especializado en menos de cinco años si domina el oficio.

