Lanzan convocatoria en Minnesota para el “Día de Verdad y Libertad”: fecha, claves y medidas de protección

La tensión en Minnesota, Estados Unidos (EEUU) ha alcanzado un punto de ebullición tras semanas de la denominada "Operación Metro Surge", que ha dejado más de 3.000 detenciones y un clima de miedo persistente.

Resulta que una coalición histórica de sindicatos, grupos religiosos y organizaciones civiles se prepara para lo que han llamado el “Día de la Verdad y la Libertad”.

Para el próximo viernes 23 de enero se ha convocado a un paro total: ni trabajo, ni escuela, ni compras.

El objetivo es demostrar que, sin la fuerza laboral y el consumo de la comunidad migrante, la economía del estado se detiene.

A diferencia de los primeros días, la convocatoria ahora incluye una presión política directa:

Piden que el Congreso de EEUU envíe una delegación para investigar el uso de fuerza letal en el caso de Renee Good.

Retiro de la "Operación Metro Surge": exigen el cese inmediato del despliegue de los agentes adicionales enviados por el gobierno federal.

¿Qué esperar de este viernes 23 de enero?

La jornada involucra protesta activa de calle y una estrategia de "apagón económico".

Cierres de comercios: al menos siete cooperativas de alimentos y decenas de pequeños negocios en las Ciudades Gemelas y Stillwater cerrarán sus puertas en solidaridad.

+ Cero transacciones: se pide no usar tarjetas de crédito ni realizar compras en grandes cadenas (específicamente mencionan a Target y Walmart) durante las 24 horas del viernes.

Sector educativo: las Escuelas Públicas de Minneapolis han cancelado clases formalmente, designando el día como jornada administrativa para maestros, permitiendo que las familias decidan si participar en la protesta.

La marcha central: a las 2:00 PM, se llevará a cabo una movilización masiva en el Downtown de Minneapolis. Los organizadores enfatizan que se trata de una acción no violenta.

Más detalles:

Punto de reunión principal: Government Center Plaza (Centro de Minneapolis).

Hora de concentración: 1:30 PM para iniciar la marcha puntualmente a las 2:00 PM.

Ruta: se espera que la marcha avance desde el Government Center hacia las oficinas regionales del DHS/ICE en la ciudad.

Zona de Seguridad: los organizadores (como CTUL y SEIU) han confirmado la presencia de "Safety Marshals" (monitores de seguridad) identificados con chalecos fluorescentes para guiar a la multitud y evitar confrontaciones con provocadores.

Conoce tus derechos ante la convocatoria de este 23

Recuerda que, independientemente de tu estatus legal, la Constitución de los EEUU te otorga derechos fundamentales que los agentes federales deben respetar.

1. En tu hogar (4ta Enmienda)

ICE no puede entrar a tu casa sin una orden judicial firmada por un juez. Las órdenes administrativas (firmadas por funcionarios de inmigración) no les dan permiso de entrar a la fuerza.

Qué hacer: mantén la puerta cerrada. Pide que pasen la orden por debajo de la puerta o la peguen a la ventana. Si no tienen la firma de un juez, no tienes obligación de abrir.

2. En la calle o el trabajo (5ta Enmienda)

Tienes derecho a guardar silencio. No estás obligado a decir dónde naciste ni cómo entraste al país.

Qué decir: “Deseo guardar silencio y hablar con un abogado”. No entregues documentos falsos.

3. Durante las protestas (1ra Enmienda)

Participar en manifestaciones pacíficas es un derecho protegido.

También tienes derecho a grabar a los agentes de ICE siempre que no interfieras físicamente con su labor.

Derecho al Silencio - Di: "Elijo mi derecho a la 5ta enmienda y guardaré silencio".

Orden Judicial - No abras la puerta si no hay una orden firmada por un juez de una corte.

Derecho a Abogado - No firmes nada sin que un abogado revise el documento primero.

Recursos de ayuda inmediata en Minnesota

Si tú o un familiar se ven afectados por un operativo, contacta a estas organizaciones:

Línea COPAL (Verificación de redadas y ayuda legal): (612) 249-8736

(612) 249-8736 Mid-Minnesota Legal Aid: 1-877-696-6529

1-877-696-6529 Law Help MN: visita lawhelpmn.org (Disponible en español).

+ Zonas Sensibles: es importante recordar que, por política interna (aunque a veces ignorada por ICE), lugares como iglesias, hospitales y escuelas son considerados "sitios sensibles" donde no deben realizarse arrestos rutinarios.

Al ver un operativo en estos lugares, puede reportarlo inmediatamente a las líneas de ayuda mencionadas.

El origen de la furia: el caso de Renee Good

Aunque las redadas de diciembre ya habían encendido las alarmas, el catalizador de esta movilización masiva fue la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos.

El pasado 7 de enero, Good fue abatida por disparos del agente de ICE, Jonathan Ross, mientras documentaba las actividades de la agencia en Minneapolis.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó defensa propia, el alcalde Jacob Frey ha calificado esa versión como "una tontería" tras revisar los videos del incidente, que muestran que Good intentaba alejarse de los agentes.

Su muerte, ocurrida a menos de una milla de donde falleció George Floyd, ha unificado a diversos sectores en un grito común de justicia.

El Estado contra la Federación

El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, y el Gobernador Tim Walz han tomado una postura firme. El estado ha demandado al gobierno federal alegando que la "Operación Metro Surge" viola la 10ma Enmienda y que el despliegue de agentes enmascarados en lugares sensibles como hospitales y escuelas es inconstitucional.

"El 23 de enero, si nos unimos en solidaridad, podremos llamar la atención de quienes deben intervenir para poner fin a este caos", afirmó Chelsie Glaubitz Gabiou, presidenta de la Federación Laboral Regional de Minneapolis.

