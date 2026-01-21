Costco aumenta recompensas de gasolina para titulares de sus tarjetas de crédito: sepa las condiciones

Suscríbete a nuestros canales

La cadena Costco aumentó ligeramente las recompensas de gasolina para los titulares de su tarjeta de crédito Costco.

Los poseedores de la tarjeta Costco Anywhere Visa, emitida por Citi, ahora podrán recibir un reembolso en efectivo de 5 % en las gasolineras Costco, en lugar del 4 % anterior.

Las mayores recompensas solo se pagarán en las estaciones de servicio ubicadas dentro del almacén gigante, no aplica a ninguna compra de gasolina fuera de la empresa ni a la carga de vehículos eléctricos (EV).

No obstante, todos los demás combustibles elegibles comprados fuera de Costco y de carga de vehículos eléctricos generarán un reembolso en efectivo de 4 %.

Las tasas de reembolso en efectivo del 5 % y 4 % se aplican solo a los primeros $ 7.000 en compras anuales de un miembro de la tarjeta, lo que permite a los miembros ganar hasta $ 350 en lugar del máximo anterior de $ 280.

“Si es miembro de Costco, es posible que pueda obtener recompensas Costco Cash Back Rewards en compras de gasolina con la tarjeta Costco Anywhere Visa”, dijo Citi.

“Ofrece grandes recompensas en efectivo en combustible y otras compras, lo que le permite ahorrar dinero”, afirmó.

Recompensas incentivan a actualizar membresía de Costco Anywhere Visa

La medida incentiva a los más de 80 millones de miembros pagos de Costco a actualizar la tarjeta de crédito de marca compartida, lo que aumenta la rentabilidad y fomenta una lealtad aún mayor entre su base de clientes de vieja data.

Costco ha insistido muchas veces en que una de sus principales prioridades es mantener una alta tasa de renovación, que ha rondado el 90 % a lo largo de los años.

La tarjeta Costco Anywhere Visa no tiene tarifa anual, pero requiere una membresía activa de Costco.

Las recompensas se emiten una vez al año como certificado, generalmente después del ciclo de facturación de febrero, y se pueden canjear por efectivo o mercadería en los almacenes de Costco.

