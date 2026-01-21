Redadas ICE del 20 de enero: capturan en Dallas a un venezolano buscado en Perú

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refuerza la vigilancia en las fronteras y el interior del país actualmente. Diversas agencias federales coordinan esfuerzos para identificar a fugitivos internacionales que se ocultan en territorio estadounidense. La seguridad pública constituye la prioridad máxima para los oficiales de las Operaciones de Deportación y Control.

Las investigaciones conjuntas permiten el rastreo de criminales extranjeros con antecedentes violentos en América Latina. La colaboración entre oficinas de distintas ciudades facilita el intercambio de información crítica sobre pandillas transnacionales. Esta red de vigilancia detecta amenazas potenciales antes de que estas victimicen a los ciudadanos locales.

Los registros migratorios revelan ingresos ilegales de individuos que evaden la inspección oficial en los puntos fronterizos. Muchos de estos sujetos enfrentan procesos judiciales pendientes en sus países de origen por delitos graves. Los agentes especiales de HSI Dallas ejecutan órdenes de captura tras confirmar la identidad de los sospechosos.

¿Cómo ocurrió el operativo donde ICE Dallas?

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Alberth José Simancas García el pasado 7 de enero tras un intenso seguimiento. ICE Dallas arresta a un presunto miembro del Tren de Aragua bajo cargos de ingreso ilegal. El sospechoso, de nacionalidad venezolana, enfrentaba ya una orden final de expulsión emitida por un juez en 2025.

Simancas ocultaba su identidad tras ingresar a Estados Unidos (EEUU) en una fecha y lugar aún no determinados. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración ordenó su salida definitiva del país el 18 de agosto pasado. Pese a la resolución judicial, el individuo permaneció en Texas hasta su reciente captura por las fuerzas especiales.

Las autoridades de Perú buscaban activamente al detenido por su presunta participación directa en un homicidio. El reporte criminal peruano incluye además delitos como robo a mano armada, agresiones y posesión ilegal de armas. HSI Houston proporcionó la pista inicial que permitió a los agentes de Dallas localizar el paradero del delincuente.

¿Qué declaró el ICE Dallas tras arresto?

Travis Pickard, agente especial a cargo de HSI Dallas, resaltó la peligrosidad del sujeto capturado en Texas. "Este individuo ingresó ilegalmente a EEUU y es miembro reconocido de una pandilla violenta", afirmó el funcionario. Pickard prometió que el personal federal mantendrá el esfuerzo para priorizar la seguridad de las comunidades locales.

El setenta por ciento de todos los arrestos de ICE derivan de un cargo o condena penal previa. Esta cifra resalta la labor de los agentes que enfrentan diariamente a integrantes de organizaciones terroristas internacionales. La detención de Simancas García se realizó de manera segura gracias al apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El detenido permanece bajo custodia federal mientras espera la conclusión de sus procedimientos migratorios correspondientes. La ciudadanía cuenta con una línea telefónica directa para denunciar actividades sospechosas o crímenes cometidos por extranjeros. ICE insta a la población a utilizar el formulario en línea para reportar cualquier amenaza a la seguridad común.

