¿Adiós al ahorro? Por qué ya no existen autos nuevos por menos de $20,000 en EEUU

El sueño del auto nuevo por menos de 20,000 dólares murió oficialmente en Estados Unidos. Lo que en 2024 era una terna de opciones económicas, hoy es un mercado de "lujo forzado" donde el precio promedio de un vehículo alcanzó los $50,326 en diciembre, un récord histórico según Kelley Blue Book.

Este enero de 2026, los datos confirman una dolorosa realidad: la desaparición de modelos básicos como el Nissan Versa y el Mitsubishi Mirage deja a los hogares de ingresos medios y bajos atrapados en una crisis de asequibilidad sin precedentes.

El fin de una era: los modelos que ya no volverán

La salida del mercado del Nissan Versa en diciembre marcó el fin de los autos sub-20k. Este modelo, que hace dos décadas costaba apenas $12,550, fue la última víctima de una combinación letal de márgenes estrechos y presiones arancelarias.

Cronología de las bajas:

Agosto 2024: Discontinuación del Mitsubishi Mirage (~$18,000).

Marzo 2024: El Kia Forte es reemplazado por el más costoso K4 .

Diciembre 2025: Finaliza la producción del Nissan Versa .

Hoy: El auto más barato en EE. UU. es el Hyundai Venue 2026, con un precio inicial de $20,550.

La economía en forma de "K": ricos compran, pobres esperan

El mercado automotriz se ha fracturado en dos realidades opuestas. Mientras los compradores adinerados impulsan las ventas de SUVs premium, las familias que ganan menos de $75,000 al año están siendo expulsadas del mercado.

Esta brecha dificulta tareas cotidianas como ir al trabajo o llevar a los niños a la escuela, especialmente en zonas sin transporte público.

Los consumidores que antes pagaban $500 al mes por una SUV mediana como la Toyota Highlander, hoy apenas pueden costear un compacto como el Toyota Corolla por la misma cuota mensual.

¿Por qué subieron tanto los precios?

Según los analistas de Cox Automotive y Edmunds, tres factores "reestructuraron" el mercado:

Efecto Pandemia: Las limitaciones de suministro crearon una "nueva base" de precios altos que los fabricantes no han querido bajar. Aranceles: Los gravámenes del 25% sobre autos y autopartes importados asfixiaron a los modelos económicos producidos en el extranjero, donde la mano de obra es más barata. Márgenes de ganancia: Las empresas prefieren fabricar menos unidades pero más caras, priorizando la rentabilidad sobre el volumen.

