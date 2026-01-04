Retiro de vehículos en EEUU: este fabricante saca del mercado 173.538 de sus autos, conoce los modelos afectados

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida marca de automóviles alemana, Porsche, inició el retiro de 173.538 vehículos en Estados Unidos (EEUU) debido a un defecto que puede poner en riesgo la seguridad de sus propietarios o conductores.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) dio a conocer que se ha detectado un defecto que puede inutilizar la cámara de reversa, afectando la seguridad.

Más específicamente, se detalla que la falla puede dejar la cámara sin imagen en la pantalla central, disminuyendo la capacidad del conductor para observar el entorno al retroceder.

Para la NHTSA, los vehículos afectados no cumplen con los estándares federales de visibilidad trasera exigidos en EEUU, lo que representa un riesgo de colisión.

“Una imagen de visión trasera que no se muestre correctamente reduce la vista del conductor detrás del vehículo, aumentando el riesgo de choque”, hizo hincapié.

Modelos afectados + Solución propuesta

La medida alcanza a propietarios de modelos Cayenne, 911, Taycan y Panamera fabricados entre 2019 y 2025. En detalle:

Cayenne y Cayenne E-Hybrid (2019-2025)

911 (2020-2025)

Taycan (2020-2025)

Panamera (2024-2025)

Panamera E-Hybrid (2025)

Tenga en cuenta que, la lista completa de los números de identificación vehicular (VIN) estará disponible para consulta a partir del 19 de enero de 2026 en el portal oficial de la NHTSA.

Este es el lugar oficial en el que los propietarios podrán verificar si su auto está incluido en la campaña.

Los afectados, deberán acudir a concesionarios para recibir una intervención necesaria, una actualización gratuita de software.

La actualización del software busca restablecer las condiciones de visibilidad y prevenir incidentes relacionados con la falta de imagen en la cámara de reversa.

Es decir, no habrá necesidad de reemplazar componentes físicos y serán los concesionarios oficiales de Porsche los que tendrán a su cargo la operación.

La NHTSA enviará cartas de advertencia a los propietarios de los vehículos afectados a partir del 16 de febrero de 2026.

Una vez que la solución definitiva esté disponible, se remitirá una segunda notificación con instrucciones precisas.

Retiros de autos en EEUU

Esta campaña de retiro sería una de las más amplias realizadas por Porsche Cars North America en los últimos años, según lo ha reseñado Fox News.

Además, es importante tener en cuenta que este retiro se suma a otros reportes recientes de fallos en sistemas de asistencia al conductor.

Los cuales también llevaron a otros fabricantes, como Toyota (394.000 vehículos) y Ford Motor Company (1.9 millones de vehículos), a retirar cientos de miles de vehículos por problemas semejantes en las cámaras de reversa.

El cumplimiento de los estándares federales es obligatorio para todos los fabricantes que comercializan automóviles en el mercado estadounidense.

