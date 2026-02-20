¿Combate en La Casa Blanca entre Topuria y Makhachev? Esto responde el ruso

Suscríbete a nuestros canales

El esperado combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, que se especulaba podría celebrarse en la Casa Blanca el próximo 14 de junio, no tendrá lugar a corto plazo. Ha sido el propio Makhachev quien ha enfriado las expectativas, asegurando que la organización dirigida por Dana White ya tiene definidos los próximos pasos para "El Matador" y que, por ahora, un enfrentamiento entre ambos no está en los planes inmediatos.

Makhachev explicó que la UFC ha priorizado otros rivales para Topuria, lo que descarta la posibilidad de ver este duelo histórico en Washington este verano. Esta decisión llega en un momento en que el interés mediático estaba en su punto más alto, especialmente tras el ofrecimiento simbólico del entorno de Donald Trump para acoger el evento. La organización considera que aún es pronto para cruzar a sus dos máximas estrellas actuales.

El combate representaba para Topuria la oportunidad de aspirar a un tercer cinturón en la categoría de peso wélter, tras haber conquistado previamente los títulos de peso pluma y ligero. Por su parte, Makhachev ve con buenos ojos el enfrentamiento a futuro, especialmente tras su regreso al octágono después de una breve inactividad a principios de 2026 debido a asuntos personales.

A falta de un anuncio oficial sobre los nuevos rivales, todo indica que la pelea tendrá que esperar, al menos, hasta que ambos cumplan con sus defensas obligatorias de título. Expertos del sector pronostican que, de mantenerse el dominio de ambos luchadores, el choque podría replantearse para finales de este año, buscando maximizar el impacto comercial y mediático de lo que ya se considera una de las peleas más deseadas en la historia de las artes marciales mixtas.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.