Huelga de hambre en la Zona 7: el MP anuncia acciones para atender a detenidos y sus familiares

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha activado un protocolo de mediación y atención inmediata tras confirmarse el inicio de una huelga de hambre en el centro de reclusión de la Zona 7 de Boleíta, Caracas.

La medida busca canalizar las demandas de la población penal y sus familiares, asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.

Para abordar la situación, se han dictado las siguientes instrucciones operativas:

Comisión Especial: Se designó a la Fiscalía 13 Nacional en Derechos Humanos para el traslado inmediato al recinto.

Mesas de Trabajo: Se establecerán espacios de diálogo directo con los familiares de los reclusos para escuchar sus peticiones y revisar el estatus de los casos.

Prioridades de Protección: El foco de la intervención está en garantizar el acceso ininterrumpido a: Alimentos. Medicinas. Agua potable.



La intervención de la Fiscalía 13 Nacional tiene como fundamento

"Garantizar las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos y la defensa de la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos de la población penal".

Este tipo de acciones buscan evitar el escalamiento del conflicto interno y asegurar que, a pesar de la protesta (huelga de hambre), las condiciones mínimas de dignidad humana se mantengan dentro del centro de reclusión.

Recinto Zona 7

Históricamente, la Zona 7 de Boleíta es un centro de detención preventiva que ha enfrentado desafíos de hacinamiento. Las huelgas de hambre en estos recintos suelen estar motivadas por solicitudes de:

Agilización de procesos judiciales (retardo procesal). Traslados a centros penitenciarios definitivos. Mejoras en la atención médica básica.

