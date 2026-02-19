Caracas

Huelga de hambre en la Zona 7: el MP anuncia acciones para atender a detenidos y sus familiares

Por Yasmely Saltos
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 07:54 pm
Huelga de hambre en la Zona 7: el MP anuncia acciones para atender a detenidos y sus familiares

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha activado un protocolo de mediación y atención inmediata tras confirmarse el inicio de una huelga de hambre en el centro de reclusión de la Zona 7 de Boleíta, Caracas. 

La medida busca canalizar las demandas de la población penal y sus familiares, asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.

Para abordar la situación, se han dictado las siguientes instrucciones operativas:

  • Comisión Especial: Se designó a la Fiscalía 13 Nacional en Derechos Humanos para el traslado inmediato al recinto.

  • Mesas de Trabajo: Se establecerán espacios de diálogo directo con los familiares de los reclusos para escuchar sus peticiones y revisar el estatus de los casos.

  • Prioridades de Protección: El foco de la intervención está en garantizar el acceso ininterrumpido a:

    • Alimentos.

    • Medicinas.

    • Agua potable.

La intervención de la Fiscalía 13 Nacional tiene como fundamento

"Garantizar las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos y la defensa de la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos de la población penal".

Este tipo de acciones buscan evitar el escalamiento del conflicto interno y asegurar que, a pesar de la protesta (huelga de hambre), las condiciones mínimas de dignidad humana se mantengan dentro del centro de reclusión.

Recinto Zona 7 

Históricamente, la Zona 7 de Boleíta es un centro de detención preventiva que ha enfrentado desafíos de hacinamiento. Las huelgas de hambre en estos recintos suelen estar motivadas por solicitudes de:

  1. Agilización de procesos judiciales (retardo procesal).

  2. Traslados a centros penitenciarios definitivos.

  3. Mejoras en la atención médica básica. 

 

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Alquiler
Nueva York
Jueves 19 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América