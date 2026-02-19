Dictan arresto domiciliario para Maykelis Borges junto a su bebé de seis meses: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 19 de febrero, se confirmó que Maykelis Borges, quien se encontraba detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), recibió una medida de arresto domiciliario.

La noticia fue difundida cerca del mediodía, detallando que la mujer pudo abandonar el centro penitenciario para trasladarse a su hogar.

Borges se encontraba detenida junto a su bebé de apenas seis meses de edad, informó el abogado Alfrero Romero por su cuenta de X.

¿Qué se conoce sobre su detención?

Maykelis Borges forma parte del grupo de personas que fueron arrestadas tras las manifestaciones ocurridas en el país a finales de julio de 2024.

Su caso cobró mucha fuerza en redes sociales y organizaciones de derechos humanos debido a que atravesó gran parte de su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo en prisión.

¿Qué sigue para ella?

A partir de ahora, Borges deberá cumplir su condena o esperar el avance de su juicio desde su domicilio, ya que todavía no goza de libertad plena y su proceso judicial continúa abierto sin una sentencia definitiva.

