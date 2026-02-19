Maurel & Prom se une a las petroleras autorizadas por EEUU para operar en Venezuela: reglas estrictas de la licencia

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro de EEUU emitió la Licencia General 50A, una medida que permite a la empresa francesa Maurel & Prom sumarse al grupo de petroleras autorizadas para trabajar en Venezuela.

Con esta actualización, la compañía europea se une a gigantes del sector como Chevron, Repsol, Eni, BP y Shell, quienes ya cuentan con permisos para mantener actividades en el país, informó EVTV.

Control legal y financiero total

Para poder operar bajo esta licencia, todas las empresas deben cumplir con una condición innegociable: sus contratos con el Gobierno de Venezuela o PDVSA deben estar escritos bajo las leyes de EEUU.

Además, cualquier problema legal o disputa que surja deberá resolverse exclusivamente en tribunales estadounidenses.

Restricciones en los pagos

La licencia prohíbe que PDVSA reciba ingresos directos por la venta del crudo. Cualquier pago destinado al gobierno venezolano (con excepción de los impuestos locales) debe enviarse a cuentas especiales llamadas Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, las cuales están bajo el control del Tesoro estadounidense.

Asimismo, queda prohibido el uso de oro o criptomonedas para cualquier transacción.

Vigilancia y alianzas prohibidas

Las petroleras autorizadas están obligadas a rendir cuentas constantemente. Deben entregar un informe detallado al gobierno de EEUU a los 10 días de iniciar sus operaciones y, posteriormente, cada 90 días.

Por último, la licencia prohíbe cualquier negocio o alianza con empresas o personas vinculadas a países como Rusia, Irán, China, Corea del Norte o Cuba, manteniendo el aislamiento de estos actores en el mercado venezolano.

