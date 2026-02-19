ImmigrationOS: el polémico software de Palantir para acelerar deportaciones llega a Miami

Suscríbete a nuestros canales

El éxodo tecnológico hacia el "Estado del Sol" suma un nuevo y poderoso protagonista. Se confirmó que Palantir Technologies, el gigante del análisis de datos cofundado por Peter Thiel, ha trasladado oficialmente su sede central de Denver a Miami.

La mudanza, anunciada sorpresivamente a través de redes sociales, ha dejado desconcertadas a las autoridades de Colorado, quienes aseguran no haber recibido aviso previo.

Mientras tanto, Florida consolida su posición como el nuevo refugio para las empresas de Inteligencia Artificial que huyen de regulaciones estrictas y climas políticos tensos.

Del frío de Denver al calor de aventura

Palantir ha elegido el corazón de Aventura para su nueva base de operaciones. Según informes locales, las oficinas se ubicarán en la calle 195 noreste y Biscayne Boulevard.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, manifestó su preocupación por el destino de los más de 500 empleados que la firma tiene en Denver.

Hasta el momento, no está claro si la empresa planea un traslado masivo de personal o si mantendrá una presencia operativa reducida en las Montañas Rocosas.

¿Por qué Palantir abandona Colorado?

No se trata solo de una cuestión de impuestos bajos. Tres factores clave habrían impulsado esta decisión estratégica:

Regulación de IA (SB 24-205): Desde el 1 de febrero de 2026, rige en Colorado la Ley de Inteligencia Artificial, que obliga a las empresas a informar claramente cuando interactúan con consumidores y limita sistemas de "alto riesgo". Palantir, cuyo núcleo es la vigilancia masiva, habría buscado evitar este marco legal. Presión Social: Las oficinas de Denver se convirtieron en el epicentro de constantes protestas de activistas pro-inmigrantes debido a los polémicos contratos de la empresa con el gobierno federal. Clima de Negocios: Florida ofrece un entorno regulatorio más laxo y beneficios fiscales que Denver no ha podido igualar en la carrera por atraer al sector tech.

El contrato millonario con ICE: "ImmigrationOS"

El traslado a Florida ocurre mientras Palantir refuerza su vínculo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un contrato de US$30 millones vigente hasta 2027, la empresa gestiona la plataforma ImmigrationOS, diseñada para:

Priorización de objetivos: Identificar a personas que han excedido su visa o tienen antecedentes para ser expulsados primero.

Minería de datos: Rastrear y cruzar información masiva para facilitar la localización de inmigrantes con estatus irregular.

Gestión de expulsión: Acelerar el proceso desde la detención hasta la salida física del país.

