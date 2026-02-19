Cumbre en Washington: el Consejo de Paz busca una hoja de ruta para el fin de los conflictos globales

Suscríbete a nuestros canales

Con la presencia de delegaciones de más de 40 naciones, hoy inicia la sesión extraordinaria del Consejo de Paz. El objetivo principal es consolidar los borradores de acuerdo alcanzados en las reuniones previas de Ginebra y dar una respuesta definitiva a las crisis actuales.

Los tres ejes del debate

1 El conflicto en Ucrania: Tras los avances reportados esta semana, el Consejo discutirá el establecimiento de una Zona Desmilitarizada Permanente (ZDP) supervisada por fuerzas neutrales. Se espera que los representantes de la UE y Rusia presenten sus condiciones finales para un cese al fuego de largo plazo.



2 Seguridad hemisférica (caso Venezuela): Un punto clave será la formalización del reconocimiento internacional al proceso de transición en Venezuela. Tras las declaraciones del Secretario de Energía, Chris Wright, el Consejo evaluará el levantamiento progresivo de sanciones a cambio de un cronograma electoral verificado para finales de 2026.



3 Inteligencia artificial y guerra: Se someterá a votación el Tratado de Washington sobre Armamento Autónomo, que busca prohibir el uso de IA en sistemas de ataque directo sin supervisión humana.

La capital estadounidense amaneció bajo un estricto anillo de seguridad. Aunque hay optimismo por los "progresos tremendos" mencionados por el gabinete de Trump, persisten fricciones sobre quién financiará la reconstrucción de las zonas en conflicto.

