Nuevos hallazgos en los "Epstein Files": ¿Por qué el magnate financió una escuela judía en Dallas?

Recientemente, se han desclasificado nuevos documentos judiciales que han dejado a la comunidad educativa de Texas en estado de shock.

Estos registros revelan que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein envió cheques por un total de $28.000 a una escuela privada en Dallas, lo que añade un nuevo y sombrío capítulo al ya oscuro historial financiero del financiero neoyorquino.

El rastro de los $28.000 hacia el Dallas Torah Institute

Según una investigación exhaustiva publicada por The Dallas Morning News (Al Día), los registros financieros revelan que los fondos fueron dirigidos al Dallas Torah Institute, una institución educativa judía situada en el norte de la ciudad.

Los documentos muestran que Epstein llevó a cabo estas transacciones a través de sus fundaciones benéficas, una estrategia que solía emplear para intentar limpiar su imagen pública y ganar influencia en círculos académicos y religiosos de alto nivel.

Esta noticia ha desatado una serie de preguntas sobre los procesos de auditoría y la aceptación de donaciones en las instituciones privadas.

Según las fuentes consultadas en el informe original de dallasnews.com, los pagos se realizaron en un momento en que Epstein ya estaba bajo un intenso escrutinio por sus actividades ilegales, lo que genera dudas sobre lo que sabían los receptores acerca del origen de ese dinero en ese entonces.

Estrategia de donaciones: ¿Altruismo o manipulación por parte de Epstein?

Los expertos que analizan los "Archivos Epstein" apuntan que estas donaciones no eran simples actos de generosidad. Epstein utilizaba cheques de montos intermedios, como estos de $28.000, para infiltrarse en comunidades sólidas.

Al apoyar a instituciones como el Dallas Torah Institute, buscaba crear una imagen de filántropo comprometido con la educación y los valores tradicionales.

La comunidad de Dallas ha reaccionado con sorpresa ante esta noticia

Aunque no hay evidencia de que la escuela estuviera al tanto de los crímenes de Epstein al recibir los fondos, la aparición del nombre de la institución en los registros contables del magnate ha llevado a las autoridades educativas a revisar sus políticas de transparencia.

Impacto en la opinión pública y transparencia escolar en Dallas, Texas

Este hallazgo subraya la importancia de la debida diligencia en el sector educativo. La publicación de Al Día de Dallas destaca que este caso es solo una pieza más del rompecabezas de la red de Epstein, cuyas conexiones se extendían mucho más allá de Palm Beach y Nueva York, alcanzando el corazón del norte de Texas.

Actualmente, las instituciones vinculadas a estos fondos enfrentan el reto ético de decidir cómo manejar el estigma de estas donaciones pasadas.

Mientras tanto, el público exige mayor claridad sobre cómo un depredador convicto logró insertar su capital en centros dedicados a la formación de jóvenes.

