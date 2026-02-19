Perú tiene nuevo presidente interino: José Balcázar asume el mando en medio del caos

Suscríbete a nuestros canales

En una movida relámpago, el Congreso peruano juramentó este miércoles a José María Balcázar como el nuevo Presidente Interino de la República, convirtiéndose en el octavo mandatario que desfila por Palacio de Gobierno en menos de una década.

Balcázar, un abogado de 83 años vinculado a la bancada de Perú Libre, llega al poder tras la aparatosa caída de José Jerí, quien apenas duró cuatro meses en el cargo antes de ser defenestrado por el Parlamento bajo graves acusaciones de corrupción y reuniones "bajo la mesa" con empresarios bajo la lupa judicial.

Una victoria con sabor a supervivencia

El proceso no fue sencillo. En una sesión que echaba chispas, Balcázar tuvo que ir a una segunda vuelta para derrotar a la experimentada María del Carmen Alva con 64 votos a favor. Con esta victoria, el veterano legislador se queda con la banda presidencial, al menos por ahora.

"Asumo este encargo con la responsabilidad de garantizar que las elecciones de abril sean transparentes", soltó Balcázar tras el juramento, intentando calmar las aguas de un país que parece acostumbrado a cambiar de presidente como quien cambia de camisa.

El mandato de Balcázar tiene fecha de vencimiento: el 28 de julio de 2026. Su principal y casi única misión es no dejar que el país se termine de incendiar antes de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Los retos que tiene encima no son poca cosa:

Neutralidad electoral: Con más de 30 candidatos en carrera, el ojo público estará sobre cada uno de sus movimientos.

Calle caliente: Las protestas en Lima no han cesado y la exigencia de estabilidad es el clamor nacional.

Transición de mando: Preparar la entrega del poder al ganador de las urnas en apenas cinco meses.

