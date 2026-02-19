Jornada de Fe de Vida en Carabobo: fechas, puntos de atención y requisitos

¡Atención a todo el personal jubilado y pensionado del sector salud en Carabobo!.
La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) ha confirmado el inicio de su jornada especial desde este lunes 23 de febrero de 2026 al 13 de marzo con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 am a 3:00 pm
Puntos de Atención en el Estado Carabobo
- Sede Insalud
- Hospital Dr. Adolfo Prince Lara
- Hospital de Morón
- Distrito Unidad Sanitaria
- Hospital de Bejuma
- Hospital Dr. Miguel Malpica
- Hospital Dr. Carlos Sanda.
Requisitos
- Cédula de identidad laminada
- Consignar una copia legible de la cédula de identidad.
Disposiciones Importantes
Presencial: El trámite es estrictamente personal.
En caso de discapacidad o imposibilidad física, un familiar deberá notificarlo en la sede para programar yo na visita domiciliaria de un trabajador social.
Residentes en el exterior: Deberá remitir su fe de vida (Emitida por el Consulado del país de residencia) y copia de su cédula al correo [email protected]
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube