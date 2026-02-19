Jornada de Fe de Vida en Carabobo: fechas, puntos de atención y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

¡Atención a todo el personal jubilado y pensionado del sector salud en Carabobo!.

La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) ha confirmado el inicio de su jornada especial desde este lunes 23 de febrero de 2026 al 13 de marzo con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 am a 3:00 pm

Puntos de Atención en el Estado Carabobo

Sede Insalud

Hospital Dr. Adolfo Prince Lara

Hospital de Morón

Distrito Unidad Sanitaria

Hospital de Bejuma

Hospital Dr. Miguel Malpica

Hospital Dr. Carlos Sanda.

Requisitos

Cédula de identidad laminada

Consignar una copia legible de la cédula de identidad.

Disposiciones Importantes

Presencial: El trámite es estrictamente personal.

En caso de discapacidad o imposibilidad física, un familiar deberá notificarlo en la sede para programar yo na visita domiciliaria de un trabajador social.

Residentes en el exterior: Deberá remitir su fe de vida (Emitida por el Consulado del país de residencia) y copia de su cédula al correo [email protected]

