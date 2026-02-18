Illinois entrega dinero a pequeños negocios latinos: así puedes obtener hasta $5.000

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Illinois impulsa una red de salvamento financiero para proteger el tejido comercial de los barrios más vulnerables ante la presión de los operativos migratorios del ICE.

A través del programa Comunidades Resilientes, la Cámara de Comercio Hispana de Illinois entrega subvenciones directas que oscilan entre los $1 500 y $5 000 a pequeños empresarios y trabajadores independientes.

Esta iniciativa surge como una respuesta urgente a la parálisis económica en zonas como La Villita y Belmont Cragin, donde las redadas del ICE provocaron cierres temporales, cancelaciones de contratos y una caída estrepitosa en el consumo local desde finales del año pasado.

¿Cómo obtener estos beneficios?

Para acceder a estos fondos, que no requieren devolución, los propietarios deben demostrar que su negocio cuenta con al menos dos años de antigüedad y una nómina máxima de diez empleados según detalla El Cronista.

Resulta importante que los solicitantes presenten una declaración escrita y pruebas documentales, como registros de ventas o reducción de horarios, que vinculen directamente sus pérdidas económicas con el clima de incertidumbre generado por las acciones de control migratorio.

El proceso de selección prioriza sectores de servicios esenciales, tales como jardinería, construcción y comercios de cercanía, sectores que sostienen la economía diaria de las familias en el suroeste de Chicago.

Objetivo

La administración estatal busca mitigar el efecto dominó que la ausencia de clientes y personal genera en la estabilidad productiva de la región.

Actualmente, los interesados pueden gestionar su solicitud de manera digital, por correo electrónico o presencialmente, bajo un estricto protocolo de transparencia y neutralidad.

Al inyectar capital fresco en las microempresas, Illinois intenta revertir el abandono de locales comerciales y fortalecer la resiliencia de los emprendedores que, a pesar de la tensión política y social, mantienen sus operaciones regulares y cumplen con sus obligaciones tributarias estatales.

