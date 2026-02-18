Taxis autónomos a prueba: en Texas Tesla enfrenta investigaciones tras incidentes con su servicio sin conductor

Suscríbete a nuestros canales

El ambicioso despliegue de la flota autónoma de Tesla en las calles de Austin enfrenta su primer gran examen de realidad.

Según los datos más recientes entregados a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el servicio de Robotaxi de la compañía ha estado implicado en 14 accidentes desde su lanzamiento oficial en junio de 2025.

A la fecha, el balance operativo muestra una mezcla de daños materiales y cuestionamientos técnicos.

El informe más reciente detalla que cinco de estos incidentes ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de este año.

Aunque la mayoría resultaron en colisiones menores contra objetos fijos u otros vehículos, la NHTSA mantiene bajo la lupa la recurrencia de estos eventos.

Cronología de una implementación bajo vigilancia

El servicio, que comenzó como un programa piloto con el Model Y, se abrió recientemente al público general de Austin a través de la aplicación oficial de Tesla.

Sin embargo, el historial de seguridad presenta matices importantes:

Julio y octubre 2025: se registraron dos incidentes con heridos leves.

cinco colisiones adicionales por daños materiales. Comportamiento errático: la NHTSA investiga reportes y videos de unidades circulando en sentido contrario y realizando frenados fantasmas (frenazos bruscos sin obstáculo aparente).

Un mercado en expansión, pero con desafíos

A pesar de los incidentes, el CEO de Tesla, Elon Musk, reafirmó en enero de 2026 que la empresa se encamina hacia un "futuro basado en la autonomía", impulsando el desarrollo del Cybercab.

Según proyecciones del analista Dan Ives de Wedbush, Tesla planea expandir este servicio a siete ciudades más de EEUU antes de finalizar el primer semestre de 2026, con la meta de cubrir la mitad de los estados del país para fin de año.

Tesla no está sola en esta curva de aprendizaje.

Waymo (de Alphabet) también tuvo que retirar más de 1.200 vehículos el año pasado por fallas de software, y recientemente reportó un atropellamiento de un menor en Santa Mónica, California, aunque el sistema logró reducir la velocidad drásticamente antes del impacto.

Uno de los puntos más graves de la investigación actual es que, a diferencia de sus competidores (como Waymo), Tesla ha clasificado sus informes de accidentes ante la NHTSA como "información comercial confidencial".

Esto significa que los detalles técnicos de por qué falló el software están ocultos al público, lo que ha generado una presión regulatoria sin precedentes.

Además, recientemente, jurados en Florida y otros estados han comenzado a condenar a Tesla a pagar sumas millonarias (superiores a los $200 millones) por fallas en su sistema Autopilot.

Estos precedentes están siendo usados por abogados en Texas para preparar demandas colectivas contra el servicio de Robotaxi, argumentando que la empresa lanzó un producto "no terminado" en vías públicas.

Guía de servicio: ¿Qué debes saber antes de subir a un Robotaxi?

Si resides en Austin o en las ciudades donde este servicio se expandirá próximamente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad:

Responsabilidad y seguros: en caso de accidente, la responsabilidad legal recae generalmente en el operador del sistema (Tesla), pero es vital documentar cualquier incidente a través de la propia aplicación y con un reporte policial local.

en caso de accidente, la responsabilidad legal recae generalmente en el operador del sistema (Tesla), pero es vital documentar cualquier incidente a través de la propia aplicación y con un reporte policial local. Reporte de fallas: si notas un comportamiento errático (frenazos bruscos o giros indebidos), puedes reportarlo directamente a la NHTSA en su portal oficial.

Esto ayuda a los reguladores a identificar defectos que podrían llevar a un retiro (recall) del vehículo por seguridad.

Cinturón de seguridad: aunque no haya conductor, las leyes de tránsito de Texas sobre el uso del cinturón de seguridad siguen vigentes para todos los pasajeros.

