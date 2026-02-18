Cielos despejados y radiación alta: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El panorama meteorológico para mitad de semana estará marcado por el sol radiante y una baja probabilidad de lluvias en la mayor parte de Venezuela. Según el boletín matutino del Inameh, la estabilidad atmosférica sigue siendo la protagonista, favoreciendo un ambiente seco que, si bien es ideal para actividades al aire libre, exige precaución ante los altos índices de radiación ultravioleta.

Detalle de las condiciones por zona

Zona Nororiental y Costas: las costas de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta disfrutarán de cielos limpios, aunque el Inameh vigila un ligero incremento en el oleaje (marejadilla) debido a la intensidad de los vientos alisios.

Faja Sur del país: Amazonas y el sur de Bolívar se mantienen como las únicas regiones con nubosidad de gran desarrollo vertical, capaces de producir chubascos aislados tras el mediodía.

Recomendaciones para la jornada

Ante la persistencia de la dorsal anticiclónica, los expertos recomiendan:

Hidratación constante: el calor seco aumenta la pérdida de líquidos sin que se perciba sudoración excesiva.

Protección solar: los índices UV se encuentran en niveles "muy altos" entre las 11:00 y las 15:00.

Prevención: evitar quemas de basura o desechos vegetales, ya que la baja humedad del suelo facilita la propagación inmediata de incendios.

Polvo del Sahara

El Inameh advierte que la presencia de polvo del Sahara en concentraciones leves a moderadas sobre el oriente y centro del país podría reducir ligeramente la visibilidad y afectar a personas con condiciones respiratorias alérgicas. Se recomienda mantener la hidratación y evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

