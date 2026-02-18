Los "therians" invaden calles y plazas en México: aquí los casos más curiosos que circulan en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La escena urbana de México, Argentina y otros países de Latinoamérica está viviendo una transformación que ha dejado a muchas personas desconcertados.

Ya no se trata solo de personas con disfraces (como los conocidos furries), sino de los "Therians", un movimiento que desde el inicio de febrero, ha saltado de los foros de internet a las plazas públicas más emblemáticas.

¿Qué es un Therian?

A diferencia de un juego de rol o un pasatiempo, la theriantropía es una identidad interna, proviene del griego ther (bestia) y anthropos (humano).

Sienten que su esencia o espíritu es animal, aunque reconocen su biología humana.

Es la especie específica con la que se identifican (comúnmente lobos, felinos, zorros o aves).

La sensación mental o espiritual de "cambiar" o conectar con su estado animal.



Un video se ha vuelto viral por grabar a una pareja de presuntos "therians" conviviendo entre sí, corriendo y saltando en el Parque Las Riberas en Culiacán, Sinaloa

Quadrobics: El "deporte" de la identidad

Uno de los aspectos más virales en TikTok es el quadrobics. Aunque nació como un ejercicio funcional, los therians lo han adoptado como su principal forma de expresión física.

¿En qué consiste?: Correr, saltar y trotar utilizando las cuatro extremidades, imitando con gran agilidad el movimiento de los cuadrúpedos.

Utilizan máscaras artesanales, colas y collares para mitigar la "disonancia" que sienten con su cuerpo humano.

Caso viral en México

Uno de los casos que ha trascendido recientemente en el internet fue el de la exposición de los therian, personas humanas que se sienten identificados de manera involuntaria como un animal de manera psicológico, espiritual o emocional.

En una publicación que se volvió viral, un médico veterinario cuenta cómo fue su primera experiencia dando consulta a un ‘therian’.

Al inicio, comentó que lo hizo para darle una oportunidad a un individuo identificado como un Alaska malamute. En su experiencia comenta que la persona le dije que a veces grita por las noches, pierde recuerdos y se comunica muy poco por las personas.

Al no encontrar ninguna enfermedad le pidió que se hiciera algunos estudios. Sin embargo, dio a entender que se trataba de una situación ficticia, pues al hacer el cálculo de edad humana a la animal dedujo que tenía más de cien años y padecía de demencia senil, por lo que recurrió a aplicarle la eutanasia.

