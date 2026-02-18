Reportan fallas en YouTube a nivel mundial: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este martes 17 de febrero, la plataforma de videos más grande del mundo, YouTube, ha registrado una de las interrupciones técnicas más severas de los últimos tiempos.

Lo que comenzó como una inestabilidad aislada se transformó rápidamente en un colapso de escala global.

De acuerdo con los datos de Downdetector y portales especializados en tráfico digital, se registraron picos de hasta 300.000 informes de error en menos de una hora, aunque las cifras base superaron rápidamente los 10.000 reportes constantes.

Las zonas con interrupciones críticas incluyen Estados Unidos, Europa, América Latina (con fuerte impacto en Argentina y Venezuela) y partes de Asia.

Los problemas se intensificaron minutos antes de las 22:00 (hora de Buenos Aires / 21:00 hora de Venezuela).

¿Qué funciones están fallando?

Los usuarios han reportado errores que impiden el uso normal de la plataforma:

Carga de videos: Pantallas negras o el mensaje "ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde".

Aplicación Móvil (56%): Es el sector más afectado, presentando una "carga infinita".

Sitio Web (20%): Problemas de acceso directo y navegación.

YouTube TV y Music: Ambos servicios premium están fuera de servicio, afectando la televisión en vivo en horario estelar.

Hasta el momento, Google no ha emitido una explicación técnica oficial sobre el origen de la caída. Sin embargo, la falla ocurre en medio de una semana polémica para la empresa, tras reportes de que Google habría editado videos con IA sin consultar a los creadores de contenido, aunque no se ha confirmado que ambos eventos estén relacionados.

¿Qué hacer si experimentas fallas?

No reinstales la App: El error es del servidor, no de tu dispositivo. Evita el re-inicio de sesión: Muchos usuarios han reportado que, tras cerrar sesión, no pueden volver a ingresar. Mantente informado: Se espera que el servicio se restablezca paulatinamente en las próximas horas

