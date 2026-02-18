¡Golpe al bolsillo! Mamdani anuncia aumento del impuesto a la propiedad

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un presupuesto preliminar de 127.000 millones de dólares para el año fiscal 2027 que contempla un incremento del 9,5 % en el impuesto a la propiedad si el estado no autoriza mayores gravámenes a los ciudadanos más ricos.

Esta medida busca subsanar un déficit proyectado de 5.400 millones de dólares para los próximos dos años, una brecha financiera que también obligaría a la administración a retirar cerca de 1.000 millones de dólares de las reservas municipales y 229 millones de un fondo de salud para jubilados.

Consideraciones

El alcalde prefiere aumentar la carga fiscal a quienes perciben más de un millón de dólares anuales y a las corporaciones rentables pese la oposición de la gobernadora Kathy Hochul.

Mandani también enfrenta las críticas del contralor Mark Levine y sitúan a la clase media en el centro de una posible subida impositiva similar a las implementadas tras las crisis de 2008 y la pandemia.

La resolución de este conflicto presupuestario resulta importante para la estabilidad fiscal a largo plazo de la metrópoli según detalla Mundo Now. Esto debido a que el contralor Levine advierte que agotar las reservas y depender exclusivamente de impuestos locales traería consecuencias nefastas.

Importancia

Mamdani sostiene que el camino más justo implica corregir el desequilibrio financiero entre lo que la ciudad aporta al estado de Nueva York y lo que recibe de vuelta desde Albany.

Sin embargo, ante el rechazo estatal de gravar a las grandes fortunas, la alcaldía mantiene el alza a la propiedad como la herramienta principal para equilibrar las cuentas antes de la fecha límite del 30 de junio.

Esta disputa revive el debate sobre la sostenibilidad económica de la ciudad y la presión sobre los trabajadores y pequeños propietarios, quienes cargarían con el peso de la crisis si las negociaciones políticas fracasan.

