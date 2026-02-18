¡Llegó a su límite! Wendy Guevara interpuso una orden de restricción contra reconocido conductor

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara decidió ponerle un alto definitivo al hate. La creadora de contenido, conocida por tomar con humor gran parte de las críticas que recibe, reveló ante medios de comunicación que solicitó y obtuvo una orden de restricción en Estados Unidos contra un conductor de televisión cuyas acciones, según su relato, trascendieron la labor informativa para convertirse en una persecución personal .

Las acusaciones que cruzaron la línea

El conflicto, lejos de surgir por una opinión sobre su desempeño en pantalla, se originó en afirmaciones graves sobre su comportamiento detrás de cámaras. Guevara detalló que el presentador utilizó su plataforma para difundir narrativas que la señalaban como una persona violenta y poco profesional con el equipo técnico .

“Un día dijo que yo golpeaba a la gente de la televisora y que escupía a los maquillistas. Yo, cuando jamás en la vida”, declaró la influencer visiblemente afectada . Estas declaraciones, lejos de ser chismes pasajeros, fueron interpretadas por su equipo como un intento deliberado de dañar su reputación laboral en el extranjero.

La cosa no paró ahí. Wendy describió que los comentarios no solo giraban en torno a supuestas malas actitudes, sino que también escalaron al bullying por su aspecto físico. “El señor empezó a decir cosas muy estúpidas... No era ya una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico. Me odia, no sé qué le pase”, confesó .

Su paso por Miami: una familia que desmiente los rumores

Para la creadora de contenido, las acusaciones resultaron particularmente dolorosas porque contradicen la relación que ella asegura mantener con los equipos de producción. Durante los tres meses que residió en Florida para participar en proyectos con la cadena Univision, Guevara afirma haber construido lazos estrechos con el personal .

“Yo estaba sola viviendo en Miami, tres meses, y los maquillistas, Rose y todos los amiguitos de allá míos se iban conmigo a comer siempre. Eran como mi familia y son como mi familia. Cuando voy los saludo y la gente de Univisión súper linda”, relató, desmintiendo categóricamente cualquier fricción o acto de soberbia de su parte .

La decisión legal: “No seas tonta, involúcrate”

Wendy explicó que la decisión de proceder legalmente no fue impulsiva. Fue asesorada por amistades y profesionales en leyes dentro de Estados Unidos, quienes le hicieron ver la gravedad de las difamaciones .

“Fui con unos abogados que me mandaron unas amiguitas y me dijeron: ‘No seas tonta, ve, involúcrate’”, explicó . La orden de restricción busca impedir que el conductor continúe con los señalamientos directos o se acerque a ella, marcando un precedente en la carrera de la influencer, quien habitualmente suele tomar las críticas con humor, pero que en esta ocasión consideró que se vulneró su integridad y su imagen profesional .

Aunque la prensa insistió en conocer el nombre del involucrado, Wendy se mantuvo firme en su negativa para no entorpecer el proceso ni darle más publicidad. “Prefiero no decir el nombre, pero la verdad no está padre”, sentenció .

El contraste con el caso Marlon Colmenarez

La firmeza con la que Wendy ha manejado este asunto en Estados Unidos contrasta con la resolución que dio a otro conflicto reciente en su vida: el caso de Marlon Colmenarez. Al ser cuestionada sobre si existían demandas activas contra su ex amigo y colaborador tras los señalamientos de presunto robo y abuso de confianza, la leonesa aclaró que decidió no seguir por la vía judicial en ese tema específico .

La razón principal fue su salud mental y emocional. Wendy confesó haber quedado “traumada” por la experiencia del asalto y la posterior extorsión, prefiriendo “dejar todo por la paz” para poder cerrar ese capítulo doloroso . “No ocupo demandar a nadie ni andar peleándome con nadie para eso”, sentenció, haciendo una clara distinción entre situaciones personales que prefiere olvidar y ataques profesionales que está dispuesta a combatir en tribunales .

Enfocada en el trabajo

Lejos de los tribunales y las polémicas, la integrante de “Las Perdidas” reafirmó que su prioridad actual es la generación de nuevos proyectos. Su postura ante estos escándalos es que el trabajo duro y la transparencia con su público son su mejor defensa .

“Me gusta trabajar, hacer muchos proyectos y me encanta, siempre me he sabido la de trabajar y ganarme las cosas con mi sudor”, concluyó Wendy .

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube