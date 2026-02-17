En imagen: reaparece Gabrielle Henry después de la caída que paralizó al mundo de la belleza ¿Cómo se encuentra?

Suscríbete a nuestros canales

Después del accidente que la obligó a abandonar el Miss Universo 2025, la exreina de belleza Gabrielle Henry volvió a aparecer públicamente y lo hizo con un mensaje de esperanza, fuerza y gratitud que ha tocado los corazones de sus seguidores alrededor del mundo.

El incidente ocurrió durante la competencia, cuando Gabrielle sufrió una caída que puso en riesgo su participación y su salud, dejando a muchos en estado de preocupación. Desde entonces, la modelo se ha mantenido en un proceso de recuperación que ha requerido atención médica especializada y mucha determinación personal.

Una recuperación marcada por la disciplina y la esperanza

En su primera declaración pública desde el accidente, Gabrielle compartió cómo ha sido su proceso de rehabilitación. La exreina publicó fotografías desde el hospital y un video donde realiza ejercicios de terapia física para recuperar la movilidad y volver a caminar con normalidad.

En sus palabras, la experiencia le enseñó que incluso las caídas más inesperadas pueden revelar una fuerza interior que uno ni siquiera sabía que poseía.

“Esta temporada ha redefinido la restauración y la renovación para mí. En un momento en que solo quería representar a Jamaica al máximo, enfrenté la lesión más inesperada de mi vida. Cambió todo, pero he aprendido que una caída puede revelar una profundidad de fuerza que no sabías que tenías”, escribió Gabrielle.

Agradecimiento a los profesionales que la acompañan

La modelo no dejó de reconocer el apoyo recibido de médicos, enfermeras y fisioterapeutas que han formado parte de su recuperación, tanto en Tailandia como en Jamaica. Destacó la paciencia, dedicación y cuidado de cada uno, que le han permitido avanzar paso a paso hacia su total recuperación.

Gabrielle enfatizó que este proceso ha sido más que físico: ha sido un tiempo para reflexionar sobre su vida, sus metas y el impacto que desea generar, no solo como reina de belleza, sino como persona comprometida con inspirar a otros.

Lejos de ver el accidente como un final, Gabrielle Henry asegura que representa un nuevo comienzo. Su experiencia la ha impulsado a construir un legado más fuerte, dejando una huella significativa y recordando que incluso en los momentos más difíciles, la determinación y la fe pueden abrir nuevos caminos.

