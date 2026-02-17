Chris Wright a Fox News: Ventas de petróleo venezolano ya superan los 10.000 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista ofrecida este martes a la cadena Fox News, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, reveló proyecciones financieras que cambian el tablero económico de la región.

Según Wright, las ventas de crudo venezolano gestionadas directamente por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, un flujo de recursos que calificó como el motor principal para la "reconstrucción total" de Venezuela.

El balance de las primeras semanas

Wright, quien regresó recientemente de una gira de dos días por la Faja Petrolífera del Orinoco, desglosó cómo se ha movido el dinero desde la formación del gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro:

Ventas ejecutadas: a la fecha, ya se han comercializado aproximadamente 1.000 millones de dólares en petróleo.

Contratos a corto plazo: Washington ha firmado acuerdos para colocar en el mercado otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses.

Proyección anual: con el ritmo actual de reactivación y las nuevas licencias, la cifra superará con creces los 10.000 millones de dólares al año.

¿A dónde irá el dinero?

El secretario fue enfático en que el control de estos fondos por parte de Estados Unidos tiene un propósito social y político claro bajo la supervisión de la administración Trump.

"Este volumen de ingresos enorme se destinará a empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo", explicó Wright.

Además, destacó que el beneficio es recíproco: Venezuela recibe los fondos bajo auditoría, mientras que las refinerías de la costa del Golfo en EE. UU. obtienen el crudo pesado necesario para el que fueron diseñadas originalmente, lo que ayudará a abaratar la producción de asfalto y la construcción de infraestructura en territorio estadounidense.

Control indefinido y fiscalización

Wright reiteró que Estados Unidos mantendrá el control de la comercialización y del flujo de efectivo de manera indefinida o hasta que se celebren elecciones libres. Para ello, se han designado auditores que vigilan que cada dólar que llegue a las arcas venezolanas se utilice exclusivamente en proyectos de salud, alimentación y recuperación industrial, evitando que los recursos se desvíen hacia las estructuras del antiguo gobierno.

