En video: vea el procedimiento aplicado contra chófer y colector de la ruta Caracas - La Guaira por subir el pasaje

Por Genesis Carrillo
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 07:04 pm
A través de un material audiovisual difundido en redes sociales, se dio a conocer el procedimiento de fiscalización ejecutado por la Policía del estado La Guaira, tras recibir diversas denuncias sobre el cobro especulativo en las tarifas del transporte público durante este asueto de Carnaval.

El cuerpo policial intervino de manera inmediata una unidad que cubría la ruta Caracas - La Guaira, luego de que los usuarios reportaran que el conductor y el colector estaban exigiendo un monto superior al pasaje establecido legalmente para la temporada.

Durante el operativo, los funcionarios abordaron la unidad y aplicaron las siguientes acciones correctivas:

  • Reembolso inmediato: Se obligó al personal de la unidad a devolver el excedente del dinero cobrado a cada uno de los temporadistas presentes.
  • Resguardo del usuario: La comisión policial garantizó que los pasajeros llegaran a su destino final con total seguridad antes de proceder con las sanciones administrativas.
  • Retención de la unidad: Una vez concluido el traslado, el autobús fue escoltado de retorno al punto de control, donde quedó a las órdenes de las autoridades de tránsito correspondientes para las sanciones de ley.

Llamado a la denuncia

Las autoridades regionales recordaron que los dispositivos de seguridad se mantienen desplegados en todos los puntos de control del litoral central.

Además, instaron a los ciudadanos a no pagar tarifas no autorizadas y a reportar cualquier irregularidad ante los funcionarios de la Policía de La Guaira o la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegados en las paradas.

 

Martes 17 de Febrero - 2026
