Mató a una madre y se llevó a su bebé de siete meses: identifican al homicida

Un hombre de 28 años de edad enfrenta un cargo de asesinato tras el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un apartamento.

El incidente se registró en una zona residencial de Fort Worth, en Dallas, Texas.

La policía de esa localidad encontró sin vida a la ciudadana Talia Alicia Nadine Sánchez, de 26 años de edad, en un apartamento de Harris Parkway alrededor de las 7:30 de la noche del pasado miércoles, informó oficina del médico forense del condado de Tarrant.

Los agentes acudieron a la vivienda para realizar una verificación de bienestar, cuando se toparon con la dantesca escena.

El cuerpo de la mujer, junto con evidencia de un delito, fue encontrado por la policía tras ingresar al apartamento.

El agresor se llevó al bebé de la víctima

Su bebé de 7 meses, Levi, había desaparecido tras el crimen, según una publicación que se realizó a través de una cuenta de GoFundMe creada por su familia.

Se cree que Sánchez murió durante un incidente doméstico.

Elijah Jordan Jacobo, de 28 años, fue arrestado por cargos de asesinato en relación con la muerte de Sánchez, informó la policía de Fort Worth.

Padre del niño sería el homicida

Jacobo, identificado como el padre del bebé Levi, se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de El Paso, a espera de ser extraditado a Fort Worth, reseñó AlDíaDallas.

El bebé fue encontrado en Nuevo México y fue devuelto al Norte de Texas, donde ahora se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos, añadió el reporte de la televisora Fox 4.

Por otro lado, el viernes pasado se produjo un segundo homicidio doméstico en Fort Worth, cuando una madre fue apuñalada por su hijo de 21 años.

Mirlande Ciprien, de 51 años, fue encontrada muerta en una residencia ubicada en Cargill Circle alrededor de las 8:57 de la noche, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia, según la Policía de Fort Worth.

