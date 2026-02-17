Apuñaló fatalmente a su madre durante una discusión: encontraron a la víctima sin vida en su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 51 años de edad fue la víctima de un violento crimen, el cual ocurrió en medio de un altercado doméstico con su hijo.

La agredida falleció el pasado viernes tras ser apuñalada en el cuello por su hijo, en Fort Worth, Dallas (Texas, EEUU), según la policía y la oficina del médico forense del condado de Tarrant.

Apuñaló a su madre durante un altercado doméstico

La víctima fatal quedó identificada como Mirlande Ciprien, quien fue encontrada sin vida en su residencia, cerca de las 8:57 de la noche, luego de que los agentes policiales respondieran a una llamada de emergencia en la cual se les informaba sobre un posible apuñalamiento.

La investigación determinó que en la residencia se produjo un incidente doméstico entre Mirlande Ciprien y su hijo de 21 años, Malachyah Ciprien. El joven fue localizado cerca del sitio del crimen y quedó bajo custodia.

La policía indicó que el presunto agresor también fue trasladado a un hospital por posibles heridas autoinfligidas.

Segundo crimen relacionado con violencia doméstica en una semana

De acuerdo con la publicación de AlDíaDallas, este es el segundo homicidio relacionado con violencia doméstica en Fort Worth en menos de una semana. El pasado miércoles, el cuerpo de una mujer, junto con evidencia de un delito, se halló en un apartamento de Harris Parkway, cuando la policía realizaba una verificación de bienestar.

Su muerte se investiga como un posible homicidio por violencia doméstica. Este domingo, las autoridades informaron que un hombre de 28 años fue arrestado por asesinato en relación con la muerte de la mujer.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube