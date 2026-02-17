Revelan modus operandi de banda dedicada a hackear cuentas bancarias: hay dos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos hombres, por su vinculación con organizaciones delictivas dedicadas al hackeo de cuentas bancarias.

De acuerdo con el reporte del director nacional del Cicpc, Douglas Rico, las investigaciones digitales y de campo realizadas por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, permitieron la ubicación y detención de los implicados.

Revenal modus operandi de los delincuentes

Los presuntos delincuentes quedaron identificados como Alexander José Torres Castillo, de 34 años de edad y Aníbal Elías Linares, de 48 años. Ambos fueron aprehendidos en Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo con Rico, los sospechosos cooperaban con organizaciones delictivas dedicadas al hackeo de cuentas bancarias.

Los análisis telefónicos, digitales y trabajos técnico científicos realizados por los detectives del organismo permitieron determinar que los mencionados se encargaban de recibir instrucciones de otros delincuentes, quienes se dedican a vulnerar las cuentas bancarias de sus víctimas.

Los mismos utilizaban imágenes ficticias y el método de estafa conocido como “phishing” para obtener el dinero de sus víctimas y transferirlo a cuentas bancarias de terceros.

Ingresaban a la plataforma del Seniat para cambiar sus datos

Posteriormente, los delincuentes contactaban a Alexander y Aníbal, para que ingresaran a los usuarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y cambiaran los datos personales de los afectados (direcciones, correos electrónicos y números de teléfono) y de esta manera evitar ser rastreados y detenidos.

En medio de la operación que terminó con su captura, las autoridades ubicaron dos teléfonos celulares.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

