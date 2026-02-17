Desconocidos tirotean a venezolano y huyen en una camioneta: familiares de la víctima presenciaron el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 37 años de edad, fue asesinado a tiros en horas de la tarde de este lunes, por parte de un grupo de hombres desconocidos.

El hecho ocurrió en la comuna de Santiago de Chile, a la altura del Puente San Antonio. Según los primeros reportes del crimen, la víctima recibió varios disparos y los agresores huyeron dek lugar a bordo de una camioneta.

A pesar de que se le brindaron los primeros auxilios, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Testigos revelan detalles sobre asesinato del venezolano

El hecho ocurrió en una vía pública, con un alto flujo vehicular. Un testigo presencial alertó a la policía tras escuchar los balazos.

Otra persona, quien prefirió mantener su identidad en reserva, prestó los primeros auxilios a la víctima y relató lo sucedido al medio La Radio. “Escuché los disparos y corrimos”, declaró.

“Escuchamos gritos y todo. Y claro, al caballero le pusieron un balazo a quemarropa en la cabeza. Todos los impactos fueron la cabeza y aparecieron en la rodilla, en la pierna”, describió.

El testigo detalló que los agresores se movilizaban en una camioneta que “arrancó por Bellavista y los otros caminaron, arrancaron caminando. En una camioneta negra, Ford”, precisó.

Familiares de la víctima presenciaron el crimen

Tras el violento ataque, el testigo intentó reanimar a la víctima junto a un bombero que llegó al lugar. “Se le hizo RCP con el bombero, pero no pudimos hacer nada más”, lamentó.

Mencionó que “había familiares de él que le decían: ‘¿para qué saliste? Te dijimos que no salieras’”.

El testigo también descartó que el móvil fuera un robo. “Ellos no le roban nada”, afirmó.

En el sitio del hecho hay cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del homicidio y la huida de los agresores.

Personal de seguridad acordonó la zona para realizar las investigaciones respectivas.

El Ministerio Público dispuso el trabajo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para realizar las diversas diligencias. Trabajo al que se sumó la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes se trasladaron al lugar para efectuar los primeros peritajes.

