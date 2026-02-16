Viceministerio de la Suprema Felicidad cambia de nombre: ¿Cómo se llama y quién está a cargo?

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez modificó formalmente la nomenclatura correspondiente al Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, que corresponde a la Gaceta Extraordinaria N° 6.98.

En tal sentido, de acuerdo con el artículo 9, pasará a denominarse como el Despacho del Viceministro o de la Viceministra para la Protección Social.

La decisión se produce en medio de la modificación integral en la estructura organizativa del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

De acuerdo con el artículo 10, fue oficialmente nombrado José Gregorio Mendoza Rodríguez como viceministro para la Protección Social en condición de encargado.

Esta instancia fue instaurada originalmente en el año 2013, cuya función principal consistía en la coordinación de las misiones sociales y la gestión de atención directa para los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Reorganización del Ministerio del Despacho de la Presidencia

La modificación del viceministerio se produce un día después de la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra.

Además, se eliminó la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), así como la Misión Ribas, de acuerdo con copia de la Gaceta Oficial extraordinaria, de fecha 9 de febrero.

