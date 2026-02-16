¿Megacárcel en el Valle del Hudson? La millonaria compra de ICE que indigna a Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La tensión política y social estalló en el Valle del Hudson. Líderes locales y activistas de Chester, Nueva York, se declararon en "pie de guerra" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras confirmarse la compra de un antiguo almacén de Pep Boys para convertirlo en un megacentro de detención.

Lo que antes era un centro de distribución destinado a 100 empleados, ahora se proyecta como una fortaleza para 1,500 detenidos, desatando una batalla legal y logística sin precedentes.

El supervisor de Chester, Brandon Holdridge, lidera un frente bipartidista de más de 50 funcionarios que exigen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dar marcha atrás.

Las alarmas locales no son solo ideológicas, sino estructurales: el almacén se ubica en una llanura aluvial sobre humedales y el municipio denuncia que no cuenta con la capacidad de alcantarillado necesaria para tal volumen de personas.

Además, la transferencia al gobierno federal borraría $520,000 anuales en ingresos fiscales, dejando un agujero financiero que los contribuyentes locales tendrían que cubrir.

El "Modus Operandi" de ICE bajo la lupa

El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neuhaus, criticó duramente la falta de transparencia de la agencia federal, señalando que se enteraron del proyecto solo porque ICE solicitó permisos para trabajar en zonas protegidas (humedales).

"Ese es su modus operandi; no trabajan con los gobiernos locales", afirmó Neuhaus, quien ya prepara una demanda judicial en cuanto la agencia tome la primera medida oficial en el terreno.

Por su parte, los activistas de grupos como For the Many y la Brigada del Río Hudson han tomado las calles y puentes, asegurando que el proyecto es una invasión que "quita la alfombra de debajo de los pies" de la comunidad.

Mientras los residentes temen por la seguridad y el impacto en los negocios cercanos, ICE defiende la compra asegurando que la construcción generará 1,246 empleos y aportará $153.4 millones al PIB local, aunque estas cifras no han calmado los ánimos en una zona que solo cuenta con 40 oficiales de policía para manejar posibles protestas masivas.

Expansión agresiva: el mapa de detención en 2026

La situación en Chester es solo una pieza del agresivo rompecabezas de expansión de la administración Trump. Según datos federales actualizados a mediados de enero, la red de detención se ha duplicado en apenas un año:

Cifras récord: De 40,000 detenidos al inicio del mandato, la cifra ha escalado a más de 75,000 inmigrantes .

Infraestructura: ICE ya opera en 225 sitios distribuidos en 48 estados.

Inversiones millonarias: Solo en enero, la agencia desembolsó $102 millones en Maryland, $84 millones en Pensilvania y $70 millones en Arizona para adquirir almacenes similares al de Chester.

